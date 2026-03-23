Kylian Mbappé entra en la 'insurtech' francesa Alan como inversor y embajador

Kylian Mbappe. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma francesa de salud digital Alan ha incorporado a Kylian Mbappé como embajador e inversor de la compañía a través de su entidad, Coalition Capital.

Mediante el acuerdo entre ambas compañías, el jugador del Real Madrid ha adquirido una participación en Alan, de la que no se conoce el alcance, y trabajará con el equipo a nivel estratégico y operativo en la co-creación de iniciativas dedicadas a la prevención, salud mental, nutrición y actividad física, integradas en el ecosistema de servicios de la firma.

Por otra parte, Mbappé contribuirá a la experiencia de los usuarios a través de contenidos y formatos diseñados para integrar la prevención a diario de los usuarios, y apoyará al despliegue de la marca en España y a nivel internacional.

Asimismo, impulsará un componente de impacto social estructurado desarrollado con Inspires by KM, su asociación, que dará acceso a programas de prevención y acompañamiento en salud para jóvenes y poblaciones vulnerables.

"Su apuesta por Alan refuerza nuestra ambición de cara a integrar la prevención y el acompañamiento en salud en el día a día de nuestros usuarios", declaró el cofundador y consejero delegado de Alan, Jean- Charles Samuelian-Werve.

INNOVACIONES

En paralelo, y con motivo de su décimo aniversario, Alan ha presentado 'Mo', su asistente de salud con inteligencia artificial desarrollado junto a médicos y con supervisión médica permanente.

Su primera funcionalidad en España es Concierge AI, un agente que, desde la aplicación, localiza especialistas según las necesidades del usuario, contacta simultáneamente a más de 15 centros médicos y confirma citas en menos de 15 minutos.

Además, los usuarios de Alan podrán interactuar con Mbappé en la 'liga de pasos', a través de duelos de 24 horas incluidos en este asistente con opción a conocerle.

La compañía también ha anunciado la adquisición de Aro, una empresa de longevidad especializada en análisis biológico avanzado para expandir su capacidad en este sector a los mercados internacionales donde está presente.