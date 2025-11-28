Lagarde (BCE) reitera que los tipos están bien posicionados, pero avisa de los riesgos para la inflación

Archivo - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado que los tipos de interés están bien posicionados, aunque ha avisado de los riesgos para la inflación de incrementar Estados Unidos los aranceles o de verse alteradas las cadenas de suministros.

"Los tipos de interés que acordamos en las últimas reuniones son, en mi opinión, correctos. Sigo diciendo que estamos en una buena posición dentro del ciclo de inflación, que hemos logrado controlar", ha afirmado Lagarde en declaraciones al canal de televisión eslovaco 'JOJ24'.

No obstante, la 'guardiana del euro' ha indicado que un recrudecimiento de las tensiones comerciales o las perturbaciones en las cadenas de suministro podría ejercer presiones al alza sobre los precios y alejarlos del objetivo de estabilidad del 2%.

Asimismo, Lagarde ha constatado que el comportamiento del PIB en la eurozona ha sido resiliente y mejor de lo esperado, por lo que no ha descartado que pueda cerrar este año por encima del 1,2% previsto por el BCE en septiembre.