Mapfre nombra consejera delegada para Verti Italia a Irene García

La CEO de Verti Italia, Irene García. - MAPFRE

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha decidido nombrar consejera delegada de Verti Italia a Irene García, quien sustituye así a Enrique Flores Calderón, que pasa a unirse a Mapfre España, según ha informado el grupo asegurador este viernes en un comunicado.

García se incorporó a Mapfre en febrero de 2010 formando parte del equipo de dirección que creó Verti. Actualmente es subdirectora general de Negocio, directora de datos y directora regional de Iberia en Mawdy.

El cambio organizativo se producirá el 1 de abril. En esa misma fecha, Enrique Flores Calderón se incorporará a Mapfre España como director de Digitalización. Flores es consejero delegado de Verti Italia desde 2017.

García es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, con un Máster en Investigación Operativa por la Universidad de Southampton. En 2017 fue nombrada CEO de Verti España. En enero de 2019 fue nombrada CEO de Insureandgo y Abraxas en Reino Unido, dentro de la unidad de Asistencia. Desde 2021 ocupa sus cargos actuales.