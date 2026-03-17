Mastercard pagará hasta 1.570 millones por la plataforma de 'stablecoins' BVNK

Archivo - FILED - 22 January 2019, Berlin: A person holds a Mastercard credit card. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mastercard ha llegado a un acuerdo para adquirir BVNK, plataforma financiera de infraestructura de 'stablecoins', a cambio de hasta 1.800 millones de dólares (1.570 millones de euros), incluyendo 300 millones de dólares (261 millones de euros) en pagos contingentes.

La transacción, cuyo cierre se espera antes de fin de año, está sujeta a la revisión regulatoria y a otras condiciones de cierre habituales.

Esta adquisición se suma a los recientes compromisos de la multinacional de servicios de pago, como el Programa de Socios de Criptomonedas de Mastercard, para fomentar una mayor colaboración e innovación y maximizar las oportunidades en la próxima fase de pagos 'en cadena' (on-chain') para todos los involucrados.

Desde su fundación en 2021, BVNK ha desarrollado una amplia infraestructura para conectar monedas fiduciarias y stablecoins. Actualmente, la plataforma BVNK permite enviar y recibir pagos para sus clientes en las principales redes 'blockchain' en más de 130 países.

"Prevemos que la mayoría de las instituciones financieras y las empresas 'fintech' ofrecerán, con el tiempo, servicios de moneda digital, ya sea con 'stablecoins' o depósitos tokenizados", ha indicado Jorn Lambert, director de producto de Mastercard.

"A pesar de todos los avances logrados para simplificar las oportunidades que ofrece la moneda digital, apenas hemos arañado la superficie de lo que es posible", ha comentado Jesse Hemson-Struthers, cofundador y consejero delegado de BVNK.