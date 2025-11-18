El ministro irlandés de Finanzas dimitirá para ir al Banco Mundial y dejará la presidencia del Eurogrupo

Archivo - HANDOUT - 03 May 2022, Ireland, Dublin: Irish Minister for Finance and President of Eurogroup Paschal Donohoe attends a press conference. Photo: Nick Bradshaw/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned - Nick Bradshaw/European Council/d / DPA - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, tiene previsto abandonar el cargo, así como su escaño como diputado, para asumir un puesto de responsabilidad en el Banco Mundial, lo que implica también que abandonaría la presidencia del Eurogrupo, según adelanta RTE.

La radiotelevisión pública irlandesa informa de que Donohoe podría anunciar su renuncia este martes y abandonar su escaño como diputado a finales de semana para convertirse en director gerente y responsable de Conocimiento del Banco Mundial, el segundo puesto en la institución internacional liderada por Ajay Banga.

Donohoe, de 51 años, es el ministro más veterano del Gobierno irlandés, ya que su carrera ministerial comenzó en 2013 como ministro de Estado y en 2014 fue nombrado ministro de Transportes, Turismo y Deporte, tras lo que en 2016 asumió el cargo de ministro de Gasto Público y Reforma, y en 2017 fue nombrado ministro de Finanzas.

A nivel europeo, el ministro irlandés se convirtió en julio de 2020 en presidente del Eurogrupo, cargo que dejaría vacante también en caso de confirmarse su dimisión, tras imponerse entonces a la española Nadia Calviño.