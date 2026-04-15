Miura Partners lanza una consultora especializada en peritaje y siniestros

Equipo de la consultoría de siniestros Globaim. - GLOBAIM

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miura Partners, firma de capital riesgo dueña de la correduría Sabseg, ha decidido lanzar una firma especializada en consultoría de siniestros, peritación, ingeniería de riesgos y valoración a efectos de seguro, según ha informado en un comunicado.

La nueva firma, llamada Globaim, prevé desplegar su actividad en la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) y Latinoamérica y para ello se planea realizar adquisiciones, contratar más personal y abrir oficinas. El objetivo es prestar servicio tanto a empresas como a corredores de seguros.

Para liderar el proyecto se ha nombrado a Óscar Rodríguez Vera, que acumula una experiencia de casi tres décadas como perito en Asevasa. Junto a él habrá un equipo de una decena de profesionales con experiencia en gestión de siniestros.

"Creemos firmemente que esta asociación será beneficiosa para nuestros clientes, que durante tantos años han confiado en nosotros, y para los brókers con los que colaboramos", ha afirmado Rodríguez Vera.

La firma contará con seis verticales: Construcción e Infraestructuras, Industria y Energía, Property, Interrupción de Negocio y Ciber, Ingeniería de Riesgos y Valoraciones.