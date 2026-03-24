Nationale-Nederlanden designa a Javier Ferrer como subdirector general y director de Operaciones

Javier Ferrer, nuevo subdirector general y director de Operaciones y Transformación (COTO, por sus siglas en inglés) de Nationale-Nederlanden - NATIONALE-NEDERLANDEN

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nationale-Nederlanden, filial del Grupo NN, ha nombrado a Javier Ferrer como subdirector general y director de Operaciones y Transformación (COTO, por sus siglas en inglés) de la firma, según ha comunicado la compañía esté martes en un comunicado.

Desde el puesto, Ferrer asumirá el liderazgo de todas las áreas de Operaciones, que incluyen Administración de Pólizas, Calidad y Atención al Cliente. Así como los equipos de Siniestros y la Oficina de Transformación. Además, el nuevo subdirector se incorpora al Comité de Dirección y reportará directamente a Carlos González Perandones, consejero delegado (CEO) de la entidad.

La creación de esta nueva posición responde a la apuesta de Nationale-Nederlanden por reforzar su modelo organizativo con una visión integrada de operaciones y transformación, situando la excelencia en el servicio al cliente en el centro de su estrategia, tal y como subrayado la sociedad.

El propio Ferrer ha reconocido: "Asumo este nuevo reto con entusiasmo porque he tenido la suerte de ser parte activa en el impulso de la compañía y sé lo importante que es conectar la estrategia con el 'back office' y la tecnología".

Por su parte, el CEO de Nationale-Nederlanden, ha defendido que el nombramiento de Javier como director de Operaciones y Transformación refuerza la ambición de seguir evolucionando hacia un modelo más "ágil, eficiente y centrado" en el usuario. Y ha añadido que "su profundo conocimiento de la compañía, unido a su experiencia internacional en transformación, será clave para impulsar la excelencia operativa y ofrecer la mejor atención".

El nuevo subdirector cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría y la transformación, inició su carrera en KPMG y UNISYS, participando en proyectos de consultoría estratégica, eficiencia operacional, y transformación tecnológica en multinacionales lideres en los sectores de telecomunicaciones, farmacéutico, energía y seguros.

Desde 2011, forma parte de la plantilla de Nationale-Nederlanden España, donde comenzó liderando diversas iniciativas de transformación a lo largo de los años, hasta que en 2020 inició una nueva etapa en el Grupo NN, desde Países Bajos, impulsando la creación del Centro de Excelencia de Portfolio Management & Agile junto a las distintas oficinas de transformación en las unidades de negocio en Europa y Japón.

En 2023 regresó a España, "aportando una visión integrada tanto a nivel local como internacional y, desde entonces, ha sido una de las piezas clave en la consecución de objetivos", concluye la firma.