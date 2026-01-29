El oro pulveriza sus máximos y se aproxima a 5.600 dólares

Archivo - FILED - 16 March 2023, Bavaria, Munich: Gold bars and gold coins of different sizes lie in a safe on a table at the precious metal dealer Pro Aurum. Photo: Sven Hoppe/dpa
Archivo - FILED - 16 March 2023, Bavaria, Munich: Gold bars and gold coins of different sizes lie in a safe on a table at the precious metal dealer Pro Aurum. Photo: Sven Hoppe/dpa- Sven Hoppe/Dpa - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: jueves, 29 enero 2026 9:44
Seguir en

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro al contado, valor refugio por antonomasia, prosigue imparable su 'rally' de enero, marcando nuevos máximos prácticamente a diario, y, tras romper este jueves la barrera de los 5.500 dólares, llegaba a aproximarse a los 5.600 dólares, con una revalorización del 3,3% respecto del cierre de ayer.

El precio de la onza de oro ha llegado a alcanzar antes de la apertura de las bolsas europeas un récord intradía de 5.595 dólares, con una revalorización de alrededor del 30% en lo que va de año, tras encarecerse casi un 70% en 2025.

La escalada del precio del metal dorado responde a la relacionada con las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que han llevado al dólar a mínimos de cuatro años frente al euro, además de a las perspectivas de bajadas de tipos adicionales por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en su reunión de ayer mantuvo sin cambios el precio del dinero.

Contador

Contenido patrocinado