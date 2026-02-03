El oro rebota un 6% y trata de reconquistar los 5.000 dólares por onza

Archivo - FILED - 16 March 2023, Bavaria, Munich: Gold bars and gold coins of different sizes lie in a safe on a table at the precious metal dealer Pro Aurum. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/Dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro y la plata rebota con fuerza este martes, tras el desplome sufrido en las dos últimas sesiones, que borró prácticamente todas las ganancias acumuladas por los metales en el arranque de 2026.

De tal modo, el precio del oro al contado, activo refugio por antonomasia, se anotaba hoy una subida de hasta el 6%, con la que llegaba a cotizar en un máximo intradía de 4.947 dólares, aún un 11,5% por debajo del récord de 5.595 dólares que llegó a alcanzar la pasada semana.

En el caso de la plata, el precio registraba un incremento aún más marcado al negociarse este martes a 87,88 dólares, con una subida del 11% respecto del anterior cierre, pero todavía un 28% por debajo del máximo histórico de 121,6 dólares de la semana pasada.

En el mercado de divisas, tras los vaivenes del mes de enero, la cotización del euro frente al dólar se mantiene estable ligeramente por encima de los 1,18 'billetes verdes', después de haber llegado superar la semana pasada el umbral de los 1,20 dólares.