Ortiz (Bankinter) descarta una caída del consumo por la guerra en Irán, aunque prevé una mayor "prudencia"

Archivo - La CEO de Bankinter, Gloria Ortiz. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha descartado este viernes que la guerra en Irán vaya a provocar una caída del consumo en España, aunque reconoce que habrá una mayor "prudencia" en los hogares.

"El consumo ha sido uno de los impulsores del crecimiento económico en los últimos años, y lo que vemos ahora es que no se va a contraer, pero sí que es cierto que va a haber más prudencia entre los consumidores", ha detallado la directiva del banco naranja en el 'Wake Up Spain', organizado por 'El Español', 'Invertia' y 'Disruptores',

En este sentido, Ortiz ha recalcado que en España el entorno está siendo "benigno", y argumenta que pese a que habrá menos crecimiento y algo más de inflación a consecuencia del conflicto, el sector privado está en una situación "estupenda".

"Tenemos a las familias con unos niveles de desapalancamiento muy fuertes, tasas de ahorro importantes y luego, las empresas están mucho más diversificadas sectorialmente, más orientadas al exterior y también con una reducción de deuda notables", ha explicado la ejecutiva durante su intervención.

En cuanto a la entidad financiera que dirige, la directiva ha señalado que la diversificación geográfica es "uno de los pilares estratégicos" del grupo y atestigua que "va a seguir siéndolo", ya que aporta "muchísima más calidad y estabilidad a las fuentes de ingresos".

"Estamos en las geografías que menor impacto económico van a tener o que se prevé que tengan --a raíz del conflicto en Oriente Próximo--, que son España, Portugal e Irlanda, que, además, están teniendo comportamientos mucho mejores que la media de la Unión Europea", ha remachado la representante del banco naranja.

Respecto a la posibilidad de acometer nuevas adquisiciones, Ortiz ha reiterado que Bankinter siempre está "mirando oportunidades en el mercado" y afirma que, de surgir alguna en la que el modelo de negocio de la firma pueda funcionar y conlleve crecimiento, eso sí, sin alterar su perfil de riesgo, "la valoraríamos seriamente". No obstante, la CEO avanza que, de momento, no le han puesto "ojitos" a nadie.

Asimismo, Ortiz ha resaltado las dos operaciones corporativas más recientes del banco: la compra de una participación de gran volumen en Access Capital --una gestora parisina que abarca prácticamente todo el 'Viejo Continente' y que vende productos incluso en Estados Unidos-- y la incorporación de Partners Group en la gestora de inversiones alternativas de Bankinter.

"Esto nos va a permitir internalizar capacidades y tener un mercado mucho más amplio enfocado a Europa", ha precisado la consejera delegada en referencia a las dos compañías.

LA IA "NO SUSTITUYE, POTENCIA".

Por otro lado, la principal ejecutiva de Bankinter, preguntada por las ventajas en el sector por los actuales cambios tecnológicos, ha confesado que la inteligencia artificial (IA) aportará "muchísimo valor" a los clientes, al hacer la banca "más sencilla, simple, inmediata, relevante, bueno, personalizada y transparente".

A nivel corporativo, Ortiz ha apuntado que desde Bankinter están aplicando la IA en procesos internos de negocio para "mejorar la eficiencia, el control de riesgos, etc". Y ha pronosticado que, en el futuro, "será una herramienta que ayudará al empleado a ser más productivo, como lo es ahora el Excel".

Con todo, la CEO del banco naranja ha adelantado que la IA "no sustituye", sino que "viene a potenciar", por lo que las empresas tendrán que hacer "un enorme esfuerzo en formación, 'reskilling' y 'upskilling' en sus plantillas".