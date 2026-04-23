Ortiz (Bankinter) ve similitudes con la crisis financiera en las carteras hipotecarias "deficitarias"

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, durante la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, en la sede central del banco, a 23 de abril de 2026. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortíz, ha señalado este jueves durante una rueda de prensa con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre del año que las entidades financieras no pueden establecer sus carteras de préstamos a la vivienda sin cubrir gastos y ha recordado que es lo que ocurrió en España durante la pasada crisis financiera de 2008.

"Tu puedes dar puntualmente una hipoteca, pero no puedes construir carteras deficitarias. En la anterior crisis pasó eso, que no se estaba cubriendo el riesgo, y luego pasa lo que pasa..." ha explicado la CEO del banco naranja.

Ante la alta competitividad en este segmento, la compañía ha recortado en un 40% la nueva producción hipotecaria en España, algo que la propia Ortiz ha definido como un movimiento "deseado", ya que no se están "cobrando" con beneficios.

En este contexto, la ejecutiva ha detallado que el 'swap' hipotecario --contrato mediante el cual se cubren las fluctuaciones de tipos de interés del crédito-- a 15 años está por encima del 3% y, en cambio, apunta, se están dando préstamos a la vivienda a 30 años, en algunos casos, por debajo del 2%.

En consecuencia la directiva ha adelantado que el Grupo "irá a donde vea mayor rentabilidad-riesgo". Así, la entidad pone el foco de su nueva producción hipotecaria en Portugal e Irlanda. Concretamente, el banco naranja la ha aumentado en un 8% en el país luso y la eleva en un 37% en Irlanda.

Entre las principales ventajas con el mercado nacional, Ortiz ha resaltado que los precios en Portugal se posicionan por encima del 3%, e identifica un margen de entre 30 y 50 puntos básicos más de precio en Irlanda respecto al español.

Además, avanza que en este segundo caso las hipotecas a tipo fijo se establecen, en muchas ocasiones, para "los primeros siete años, luego se revisan y pasan, algunas, a ser variables".

Pese a ello, la entidad no ha conseguido paliar la fuerte caída en el mercado español y sitúa así su nueva producción en 1.300 millones de euros, un 22% menos que la cosechada en el primer trimestre del año anterior. Sin embargo, la firma eleva en un 4% su posición total en ellas, hasta los 39.000 millones de euros.

SUBIDAS DE TIPOS DE INTERÉS

A este escenario, la directiva ha subrayado las "probables" subidas de tipos que el Banco Central Europeo (BCE) acometerá en los próximos meses, aunque atestigua que estas ya se descuentan en el Euríbor --que se posiciona en el entorno del 2,8%--.

En este sentido, la consejera delegada prevé que el conflicto actual en Irán tendrá una duración "corta": "No es del interés de nadie que sea larga, ni siquiera para Trump, que tiene las elecciones de medio mandato en otoño, y por eso creo que debería ser breve".

Así, la CEO espera un repunte "temporal" de la inflación en el 2026, aunque estima que "luego poco a poco irá cayendo". Por ello, Ortiz considera que lo "lógico" sería que los bancos centrales subieran tipos, e indica que ya se descuentan dos subidas en el caso de Europa.

"Las subidas de tipos no deberían ser muy altas, mantenemos nuestras previsiones, ya que estamos en las tres geografías donde menor impacto puede tener el 'shock', aunque es cierto que el consumo no va a seguir creciendo como lo ha hecho en los años anteriores", ha remachado la primera ejecutiva de Bankinter.

No obstante, la CEO admite que este es el "escenario central", y que la entidad también contempla "otros" más adversos, en consecuencia, asegura que la firma está "más vigilante" con las pymes más pequeñas y valora con "mayor cautela" el consumo.

A pesar de todo, Ortiz descarta que la guerra en Oriente Próximo tenga "efectos estructurales a largo plazo en los precios", y reitera su apuesta en que pronto "llegarán a un acuerdo, que será bueno o malo, pero que se dará".