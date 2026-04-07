Patrick du Plessis, nuevo director de Riesgos del fondo soberano de Noruega

Archivo - Patrick du Plessis, director de Riesgos de NBIM - NBIM - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Norges Bank Investment Management (NBIM), la entidad adscrita al Banco de Noruega que se encarga de gestionar el mayor fondo soberano del mundo, ha anunciado este martes el nombramiento de Patrick du Plessis como nuevo director de Riesgos del vehículo que invierte en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo del país escandinavo.

De este modo, Patrick du Plessis sucede a Dag Huse, quien recientemente dejó el equipo directivo del fondo y asumió un nuevo cargo en el que coordinará el trabajo de la entidad en materia de riesgo geopolítico.

Du Plessis, cuyo nombramiento se produce tras un proceso de selección global en el que se consideraron varios candidatos internos y externos, se desempeñaba anteriormente como director global de Seguimiento de Riesgos de NBIM, donde era responsable del análisis, seguimiento, medición e informe del riesgo y la rentabilidad de las inversiones del fondo.

El nuevo directivo se incorporó a la entidad en octubre de 2001 como analista financiero y ha ocupado diversos puestos clave en análisis financiero, índices de referencia y valoraciones, análisis de rendimiento y gestión de índices de referencia y mandatos.

"En un entorno de inversión cada vez más complejo, una gestión de riesgos sólida y con visión de futuro es fundamental para la gestión del fondo", declaró el consejero delegado de NBIM, Nicolai Tangen.