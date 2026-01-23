La plata supera por primera vez en la historia los 100 dólares y discurre en paralelo al 'rally' del oro

Archivo - Lingotes de oro y plata. - COCCOCHIMET - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cotización de la plata ha superado este viernes los 100 dólares (84,83 euros) por primera vez en la historia, en línea con el 'rally' que también está afectando al oro, que prosigue con su escalada a cuenta de la incertidumbre mundial desatada por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según los datos de mercado consultados por Europa Press, la onza de plata se disparaba sobre las 19.30 hora peninsular española un 5,24%, hasta los 101,425 dólares (86,04 euros), aunque llegó a fijar un máximo intradía de 101,680 dólares (86,25 euros) alrededor de las 19.10.

De su lado, el oro se asoma a la histórica cota de los 5.000 dólares (4.241,31 euros) tras alcanzar los 4.989,54 dólares (4.232,44 euros). Sin embargo, ha recogido posiciones posteriormente para negociarse en los 4.979,49 dólares (4.223,92 euros), un 1,35% más que ayer.

Si a finales de diciembre el activo refugio por antonomasia superaba los 4.500 dólares (3.817,18 euros) por onza, solo en lo que llevamos de 2026 ya lleva acumulada una revalorización del 15%, dinámica que se suma a la subida cercana al 70% de 2025.

En este sentido, la onza de oro casi ha doblado su valor desde mediados de agosto de 2024, cuando superó por vez primera los 2.500 dólares (2.120,66 euros).

Si bien el catalizador más inmediato del 'rally' del oro ha sido la fricción entre EE.UU. y la Unión Europea a causa de Groenlandia, los analistas de ING Research Warren Patterson y Ewa Manthey sostienen que, a dicha inestabilidad, se añaden los ataques de Trump a la Reserva Federal (Fed), lo que ha intensificado la preocupación de los mercados por la independencia del banco central.

Después, la analista de XTB Reino Unido, Kathleen Brooks, considera que, si bien es aún se estaría en una fase temprana en la que Estados Unidos sigue siendo fundamental para los mercados financieros, distintos factores sugieren que la era del rendimiento superior norteamericano "ha terminado".

COMPRA DE ORO EN POLONIA

Igualmente, esta semana se hizo público el plan del Banco Nacional de Polonia para incrementar en más de un 27%, unas 150 toneladas, sus reservas de oro. El objetivo sería alcanzar las 700 toneladas del metal, lo que convertirá al país centroeuropeo en uno de los diez con una mayor cantidad de oro acumulado en sus cámaras acorazadas.

Según los registros del World Gold Council consultados por Europa Press, Polonia era el undécimo país del mundo con mayores reservas a finales del tercer trimestre de 2025, con 515,34 toneladas.

A modo de comparación, Estados Unidos encabezó la clasificación con 8.133.46 toneladas, seguida de Alemania (3.350,25 toneladas) e Italia (2.451,84 toneladas). España ocupaba el puesto 16 con 281,58 toneladas de oro.