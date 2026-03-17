Qualcomm anuncia una recompra de acciones por 20.000 millones y eleva un 3,3% su dividendo a 0,92 dólares

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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de semiconductores Qualcomm ha lanzado una recompra de acciones por valor de 20.000 millones de dólares (unos 17.350 millones de euros), al tiempo que ha elevado un 3,3% su dividendo trimestral en efectivo desde 0,89 dólares hasta 0,92 dólares por título ordinaria, con lo que sitúa la retribución anual en 3,68 dólares.

"Nos complace que nuestro consejo de administración haya aprobado un aumento de nuestro dividendo trimestral y una nueva autorización de recompra de acciones. Si bien seguimos ampliando nuestro liderazgo tecnológico y de productos en diversos sectores, mantenemos el enfoque en la rentabilidad para los accionistas y en aprovechar nuestras oportunidades de diversificación, sin descuidar la disciplina operativa", ha declarado el presidente y director ejecutivo de Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon.

En concreto, la nueva cuantía será efectiva para los dividendos trimestrales pagaderos a partir del 26 de marzo de 2026, según ha informado la compañía, cuyas acciones repuntaban casi un 2%.

La recompra de acciones se suma al plan de recompra de la compañía anunciado en noviembre de 2024, que aún dispone de alrededor de 2.100 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros) de autorización de recompra.

Este programa todavía no tiene fecha de vencimiento que estará sometida a las condiciones del mercado, así como el número de acciones ordinarias que serán recompradas en la operación. Las recompras podrán realizarse en el mercado abierto bien mediante programas de recompra acelerada de acciones, transacciones privadas o el uso de instrumentos derivados.