Revolut se asocia con OpenAI y ofrecerá ChatGPT a sus clientes

Archivo - FILED - 08 May 2026, Berlin: FILE PHOTO - The logo of the financial app Revolut can be seen on the display of a smartphone. Photo: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa - Fernando Gutierrez-Juarez/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El neobanco Revolut ha cerrado una alianza con OpenAI para ofrecer a sus clientes acceso a la suscripción 'Go' de ChatGPT sin coste adicional, según ha informado en un comunicado.

"Con esta alianza con OpenAI para ofrecer planes de ChatGPT, libramos a nuestros clientes de la molestia de tener que gestionar varias facturas mensuales por separado, dándoles acceso directo a las mejores herramientas de productividad del mundo", ha afirmado la socia y directora general de productos premium de Revolut, Tara Maasoudi.

Este servicio será gratuito durante un máximo de 12 meses, dependiendo del plan contratado. ChatGPT Go tiene actualmente en España un coste de unos ocho euros mensuales.

En concreto, los clientes de Revolut con suscripción Ultra tendrán acceso gratuito durante 12 meses, con un pase para un amigo por 12 meses adicionales. Los suscriptores de Metal tendrán un año gratuito, mientras que los suscriptores Premium, Pro y Mobile tendrán medio año sin coste adicional. Los que tengan un plan Plus o Standard podrán acceder durante tres meses.