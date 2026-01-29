Samaipata se asocia con Anthropic para ofrecer acceso a Claude a sus participadas

Publicado: jueves, 29 enero 2026 9:00
MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fondo Samaipata ha llegado a un acuerdo con la tecnológica Anthropic para ofrecer acceso a sus participadas a sus diferentes modelos y productos de Claude, uno de los principales asistentes de inteligencia artificial (IA), además de una familia de grandes modelos de lenguaje (LLM).

"Nuestro enfoque pasa por acompañar a los equipos fundadores en decisiones clave de producto y tecnología, facilitando el acceso a herramientas que ya están marcando el estándar en la industria. Programas como el de Anthropic permiten a las startups integrar IA generativa de primer nivel de forma temprana y con una base sólida", ha señalado el socio de Samaipata, Alberto Cuevas.

Samaipata ha indicado que esta alianza representará aproximadamente medio millón de euros en créditos y servicios técnicos para las participadas del fondo. El objetivo es acelerar la adopción de estas tecnologías desde las primeras etapas de crecimiento y apoyar el desarrollo de producto y la escalabilidad de las startups.

Las participada podrán integrar los modelos de IA generativa a través de la API de Claude y tendrán acceso a herramientas de desarrollo basadas en Claude Code. También tendrán capacidades de esarrollar agentes de IA mediante el kit de desarrollo Claude Agent SDK.

