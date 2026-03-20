Sánchez anuncia un paquete de 80 medidas que movilizará 5.000 millones para paliar los efectos de la guerra

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Pool/Dani Duch - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros.

"Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio", ha destacado el jefe del Ejecutivo antes los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, que se ha retrasado más de dos horas, debido a las exigencias de los ministros de Sumar en cuanto a incluir las medidas sobre la prórroga de los contratos de alquiler y el control a los márgenes empresariales.

Sánchez ha advertido de que el conflicto en Oriente Próximo está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, cuya primera manifestación ya ha llegado a los hogares cada vez que cogen el coche o se desplazan, y empiezan a sufrir el aumento de los precios de los combustibles.

"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", ha señalado.

ESPAÑA, MEJOR PREPARADA GRACIAS A LAS ENERGÍAS LIMPIAS

Sánchez ha reafirmado que España está mejor preparada para hacer frente a esta crisis, dado el fuerte crecimiento económico, el rigor fiscal y la apuesta decidida por un modelo energético completamente diferente, con las energías limpias siendo la vanguardia de esa transformación energética.

"En lo que llevamos desde el año 2026, el gas ha marcado el precio de la electricidad en España sólo en un 15% del tiempo. Sólo en un 15% del tiempo el precio del gas ha marcado la evolución del precio de la electricidad en nuestro país", ha destacado el presidente del Gobierno.