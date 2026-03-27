Santander defiende apoyar al sector de defensa: "Sin bancos no se puede financiar a estas empresas"

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha defendido el papel que tienen que jugar las entidades bancarias en Europa respecto a la financiación de empresas del sector de defensa, especialmente con el entorno actual de conflictos tanto en Ucrania como en Gaza y Oriente Próximo.

"Los bancos tenemos un papel clave (...). En la Unión Europea el 75% de la financiación a empresas proviene de los bancos. Por tanto, sin los bancos no se puede financiar a estas empresas que Europa necesita apoyar", ha afirmado Botín, ante las preguntas por la relación del banco con este sector durante la junta general de accionistas que ha celebrado este viernes Santander.

Botín ha recordado que los gobiernos en los mercados principales donde opera Santander han comunicado su intención de aumentar el gasto en Defensa "por causa de seguridad nacional" por el entorno actual. "Es nuestra responsabilidad con esto que tienen por objetivo los gobiernos de garantizar la defensa propia y de sus ciudadanos", ha dicho.

En todo caso, ha recordado que Santander cuenta con una política en materia de defensa aprobada por el consejo de administración que establece los principios de actuación del banco con empresas que operan en este sector.

"Evaluamos todas las operaciones y clientes que operan en este sector para asegurar su alineamiento con las convenciones, la normativa internacional y los estándares éticos y nuestros propios estándares como grupo", ha afirmado Botín.

Aunque no ha hecho mención a ningún cliente concreto, la presidenta de Santander ha recordado que el banco no tiene ninguna operación vinculada al sector de la defensa en relación con Israel.

LA IA, UNA VENTAJA "ESTRUCTURAL"

La presidenta del banco también ha dedicado parte de sus respuestas a la inteligencia artificial (IA), que considera que debe ser una "ventaja estructural". De hecho, ha afirmado que el banco ya está aplicándola "en muchos ámbitos".

"Tenemos mucho de nuestro lado para ser uno de los ganadores en la era de la inteligencia artificial", ha asegurado Botín. Esto se debe a que el banco es propietario de multitud de datos de procesos, de gestión del riesgo o de gestión de operativa financiera. "Esos datos son complejos, no son fáciles de tener. Y nosotros los tenemos, y los tenemos a gran escala", ha dicho.

Botín también ha agregado que Santander está diseñando la IA como algo "responsable" desde su propia concepción. "Es algo que es diferencial y pensamos que nos puede dar gran ventaja", ha dicho.