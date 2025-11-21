Santander ficha al CEO de Sanitas como responsable de seguros de Salud a nivel global

Archivo - Inaki Peralta, CEO of Sanitas and Bupa ELA and president of Fundación Sanitas looks on during the presentation of the II Inclusive Games, at the High Performance Center of CSD (Superior Sports Council), on October 17, 2024, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Banco Santander ha cerrado el fichaje del consejero delegado de Sanitas, Iñaki Peralta, que asumirá el cargo de responsable de seguros de Salud de la entidad a nivel global, según han informado a Europa Press en fuentes financieras.
Asimismo, también asumirá el cargo de responsable de Seguros en Santander España. Por esto, el hasta ahora máximo responsable de Sanitas sustituye en el cargo a Fransciso Giménez Bosch, que dejará la entidad financiera.
Por este doble cargo, Peralta tendrá que reportar tanto al consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá, como al responsable global de Seguros, Peter Huber. El diario 'Expansión' informó primero de esta noticia.
A mediados de septiembre, Sanitas informó de que nombraba a Carlos Jaureguizar como consejero delegado de Sanitas, así como de Bupa Europe y Latinoamérica, sustituyendo a Peralta. El cambio en la dirección de Sanitas será efectivo desde el 1 de enero de 2026.
Peralta se une a Santander tras acumular una trayectoria de unos 20 años en Sanitas, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, tanto en la división Residencial como en direcciones territoriales y a nivel grupo.