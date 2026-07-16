Self Bank ampliará su acuerdo con gestoras como WisdomTree o Amundi para retirar comisión de compra en ETFs

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Self Bank trabaja para ampliar su acuerdo con distintas gestoras, como WisdomTree, Fidelity, Amundi o VanEck, para retirar la comisión de compra en su oferta de fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés).

El acuerdo beneficia en exclusiva a los clientes de Self Bank, siendo válido para operaciones de compra realizadas por determinados importes en un amplio abanico de instrumentos que abarcan distintas temáticas, sectores y geografías.

La firma busca dar más visibilidad al producto, no solo con incentivos económicos, sino también a través de contenido informativo y formativo, como webinars gratuitos, artículos en su blog y emails con oportunidades de inversión.

Asimismo, Self Bank pone a disposición de sus usuarios un buscador de producto y una lista destacada de ETFs, seleccionada por los expertos de inversiones y productos de la entidad.