Nacho Moreno, CEO de Cox, será también consejero ejecutivo tras la dimisión de Alejandro Fernández

Enrique Riquelme (izda), presidente ejecutivo de Cox, y Nacho Moreno (dcha), CEO de la compañía - COX

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado (CEO) de Cox, Nacho Moreno, ha sido nombrado consejero ejecutivo de la compañía por el procedimiento de cooptación, cargo que compaginará con sus funciones como CEO, según ha informado este miércoles la sociedad que preside Enrique Riquelme a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Moreno, que ejercerá de consejero ejecutivo hasta la siguiente junta general de accionistas posterior a la del próximo 22 de mayo, ha aceptado este nuevo cargo tras manifestar que no está incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna.

La decisión de Cox de nombrar también a su CEO como consejero ejecutivo se produce tras la dimisión "irrevocable" presentada por carta por el consejero Alejandro Fernández Ruiz.

Fernández Ruiz ha alegado que sus restantes actividades profesionales actuales "le impiden tener la dedicación que ahora exige el cargo de consejero de Cox" a raíz de la adquisición por parte de la compañía de Iberdrola México.

Fernández Ruiz, exconsejero delegado de Aldesa, fue nombrado consejero independiente de Cox en mayo de 2024. El consejo de administración de la compañía le ha agradecido su dedicación durante los dos años en los que ha desempeñado su cargo.

El pasado 24 de abril, Iberdrola cerró la venta de su negocio en México al grupo Cox por un importe de 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros).

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento -1.368 MW de centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 MW de activos eólicos y fotovoltaicos-, la actividad comercial y la cartera de proyectos de generación, que Cox pretende poner en operación en el futuro de acuerdo con sus planes de expansión en el país.

Para la 'utility' de agua y energía presidida por Enrique Riquelme. esta operación consolida a México como un país estratégico al integrar los sectores de agua y energía, y en un mercado prioritario para la compañía, en el que lleva más de diez años operando.

Por otro lado, Cox ha informado de que ha decidido nombrar a Román Ignacio Rodríguez, actual consejero independientel grupo, como miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.