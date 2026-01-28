Swanlaab lidera una ronda de 1,5 millones en BigGuardian

El socio fundador de BigGuardian, Iñaki Espinosa. - BIGGUARDIAN

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fondo Swanlaab ha liderado una ronda de inversión en la 'startup' española BigGuardian, especializada en diagnóstico clínico remoto para animales de producción, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Los fondos comprometidos permitirán a la compañía mejorar los costes de su plataforma, reforzar su estructura comercial y acelerar su crecimiento en mercados estratégicos, con el objetivo de multiplicar por 10 su facturación del 2025.

Asimismo, la inversión facilitará la evolución de su tecnología y el despliegue a mayor escala en explotaciones de bovino y porcino.

La empresa opera una plataforma propia de monitorizarión de la temperatura corporal del ganado, lo que permite detectar de manera temprana la aparición de enfermedades infecciosas.

"Las enfermedades infecciosas son la causa más importante de perdida económicas. Un problema global al que se aporta una solución global y fácilmente implantable en granjas de todo el mundo", ha afirmado el socio fundador de BigGuardian, Iñaki Espinosa.