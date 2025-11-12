Tasa de basuras en España: cuánto se paga según el municipio, quién debe abonarla y cómo reclamar si no estás de acuerdo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Tasa de Gestión de Residuos (TGR) que pagan los hogares en España en 2025 ha alcanzado un importe medio de 116,32 euros, un 16,2% más que en 2024, según se desprende del informe 'Las Tasas de Residuos en España 2025', elaborado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos a partir de datos de 131 municipios, incluidas todas las capitales de provincia.

Este tributo municipal, conocido como tasa de basuras, que grava la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados por hogares y comercios en España, regulada por la Ley 7/2022 de residuos, busca cumplir con los objetivos europeos de reciclaje y sostenibilidad, recogidos en una directiva.

En esta línea, la ley española establece desde abril de este año la obligación de que los ayuntamientos cuenten con esta tasa y que la misma cubra el 100% del coste del servicio de gestión de residuos, delegando en los consistorios la responsabilidad de su diseño y aplicación sin definir criterios uniformes para el cálculo.

Esta directiva europea ha obligado a algunos ayuntamientos de gran tamaño, como Madrid, a aprobar dicha tasa de basuras, con la que no contaba la capital española.

¿CUÁNTO SE PAGA EN CADA MUNICIPIO?

La Tasa de Gestión de Residuos por hogar puede dejar diferencias de hasta 230 euros entre municipios en 2025. Para un hogar, la cuota media oscila entre 288 euros en Valencia y 57 euros en Toledo o Palencia, pasando por 144,40 euros en Barcelona y 102,41 euros en Madrid, dependiendo de los distintos sistemas de cálculo y criterios utilizados por cada ayuntamiento.

Por ejemplo, en Madrid la tasa de basura por hogar se calcula combinando una parte fija basada en el valor catastral de la vivienda y una parte variable que depende de la generación de residuos por persona y barrio, ajustada mediante un coeficiente de calidad de separación de residuos que premia el correcto reciclaje y penaliza lo contrario.

De este modo, se busca que el pago refleje tanto la capacidad económica del inmueble como el comportamiento ambiental colectivo del barrio.

¿QUIÉN PAGA LA TASA DE BASURAS?

Legalmente, los ayuntamientos exigen el pago del gravamen al propietario del inmueble, quien figura como sujeto pasivo y responsable ante la administración local. No obstante, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite pactar en el contrato de alquiler que este coste sea asumido por el inquilino, siempre que se pacte expresamente en el contrato de alquiler.

¿SE PUEDE RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Europea la aplicación "indiscriminada" de la tasa en distintos ayuntamientos y la falta de justificación en sus cobros.

Asimismo, organizaciones como Facua han activado plataformas de apoyo y modelos de reclamación, facilitando a los ciudadanos de numerosos municipios la presentación de la solicitud de devolución de la tasa ante el ayuntamiento de su ciudad si consideran que la TGR se ha exigido de manera irregular.

Los usuarios disponen de 30 días desde la notificación de pago para presentar un recurso de reposición, aunque este no suspende la obligación de abonar la tasa, según explica la organización de consumo.