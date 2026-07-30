Unicaja ficha en Sabadell a Jorge Cienfuegos como director de Banca de Empresas

EL director de Banca de Empresas de Unicaja, Jorge Cienfuegos. - UNICAJA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha fichado a Jorge Cienfuegos, procedente de Banco Sabadell, como nuevo director de Banca de Empresas, con el objetivo de reforzar esta rama de negocio, según ha indicado el banco andaluz este jueves en un comunicado.

Cienfuegos era director territorial del segmento de Empresas en Banco Sabadell desde 2009, en donde recaló como consecuencia de la absorción del antiguo Banco Herrero. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.

"Con la incorporación de Jorge Cienfuegos reforzamos nuestra estructura de Banca de Empresas de cara a cumplir los ambiciosos objetivos de crecimiento de la entidad. Queremos seguir avanzando en un modelo especializado, orientado a ofrecer a las empresas todos los productos y servicios de acuerdo con sus necesidades", ha señalado el director general de Negocio de Empresas, Jesús Ruano.

Cienfuegos reportará a Ruano y asumirá la dirección de la red de Banca de Empresas y el impulso del plan comercial en su ámbito de responsabilidad, en colaboración con las distintas áreas corporativas implicadas.

El segmento de Empresas de Unicaja atiende al segmento de compañías medianas y grandes, con una facturación de entre 10 y 150 millones de euros, y cuenta con una estructura compuesta por cuatro direcciones territoriales, que cubren toda la geografía nacional a través de centros especializados. La incorporación de Jorge Cienfuegos responde al objetivo de seguir reforzando esta estructura especializada.