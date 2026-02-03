Unicaja no observa que exista una burbuja hipotecaria en España, sino un mercado "excesivamente competitivo"

El director financiero de Unicaja, Pablo González; el consejero delegado, Isidro Rubiales; y el director de relaciones con inversores, Jaime Hernández, durante la rueda de prensa para presentar los resultados de 2025 de la entidad, en Madrid. - UNICAJA

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, no observa que en España se esté produciendo una burbuja hipotecaria, sino que existe un mercado "excesivamente competitivo" que, ante la falta de oferta de vivienda, está provocando tensiones en los precios.

En rueda de prensa para presentar los resultados anuales de su entidad correspondientes a 2025, Rubiales ha explicado que el problema actual del mercado de la vivienda no es de demanda, como lo fue en la crisis financiera de 2008, sino de oferta, ante la baja construcción de viviendas, que no suple la necesidad que hay de nuevos hogares.

En este contexto de falta de oferta, algunas entidades han optado por ser más competitivas en los precios a fin de captar nuevos clientes, incluso por debajo de los tipos oficiales. Ante esta tesitura, hace menos de dos semanas, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, afirmaba que se estaba produciendo una burbuja en el mercado hipotecario y aseguraba que había precios "irracionales".

Rubiales ha rechazado este extremo, pero sí ha explicado que Unicaja ha optado por una política de prudencia, de selección de riesgo, que ha supuesto una reducción de su cuota hipotecaria.

Entre 2024 y 2025, el 'stock' de crédito de este segmento se ha mantenido prácticamente estable, aunque el banco ha defendido que en el último cuarto de 2025 ya ha registrado un ligero incremento y que la nueva producción ha aumentado un 30% en todo el año.

Para Unicaja, el interés se centra, no tanto en ganar volumen como en conseguir negocio que sea rentable. Así, la estrategia pasa por apostar por perfiles de riesgo "adecuados" y con los que se puedan hacer ventas cruzadas, es decir, que puedan generar más negocio más allá del puro crédito hipotecario. En ese caso, ha afirmado Rubiales, el banco ha sido "competitivo" en precio, pero cuando no se ha dado, ha optado por no reducirlo.

Para 2026, el banco cree que el mercado irá corrigiendo esta tendencia y que los precios serán "más razonables". Unicaja mantiene su apuesta por este segmento, ya que es su principal negocio, pero, siguiendo su política prudente, prevé que el 'stock' hipotecario este año se mantengan en línea con el de 2025.