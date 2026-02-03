Unicaja reitera su intención de seguir como entidad independiente y no descarta crecer de manera inorgánica

Archivo - Sede de Unicaja - UNICAJA - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha defendido la trayectoria de la entidad en solitario y no ha descartado utilizar parte del exceso de capital que tiene el banco para seguir creciendo de manera inorgánica, a pesar de la actualización del 'pay out' anunciada este martes.

En la conferencia que la entidad ha pronunciado ante analistas para presentar los resultados anuales de 2025, Rubiales ha afirmado que existe una "posición clara" de los principales accionistas de Unicaja de "no perder el foco" en hacer crecer la entidad y que, por tanto no existe "ninguna idea" de cambiar de rumbo y dejar de ser un proyecto independiente.

"Los logros de estos primeros años ratifican esa decisión estratégica de seguir como proyecto independiente", ha agregado, defendiendo así la ejecución del plan estratégico para el periodo 2025 a 2027.

Además, no ha descartado que el banco pueda crecer de manera inorgánica utilizando el exceso de capital que posee que, a cierre de 2025, se elevaba a casi 2.200 millones de euros.

Conviene recordar que el plan estratégico del banco contempla la posibilidad de crecimiento a través de fusiones o adquisiciones. Sin embargo, durante el primer año de ejecución, Unicaja no ha utilizado su exceso de capital para realizar ninguna operación.

En este sentido, Rubiales ha reconocido que tienen esa posibilidad, pero que durante 2025 no se han encontrado inversiones que hubiesen supuesto un "retorno claro de valor" para los accionistas del banco.

"Eso no descarta que sigamos analizando posibilidades y, si se producen, siempre con esa condición [sobre el retorno de la inversión], podríamos hacer un uso más eficiente del capital", ha agregado el CEO de Unicaja.

Sin embargo, sí ha señalado que este mismo martes se han dado ya pasos para utilizar ese exceso de capital, en referencia a la actualización de la política de remuneración al accionista.

En concreto, Unicaja ha anunciado este martes, junto a sus resultados, su intención de elevar del 60% al 70% la proporción de beneficios netos que destina a la remuneración al accionista ('pay out').

Se trata de una actualización de la política de dividendos que ha aprobado el consejo de administración del banco este mes de enero. En ella también se incluye la posibilidad de que el consejo, en el momento de publicar resultados, pueda especificar una remuneración adicional por encima de dicho objetivo del 70%.

De hecho, para 2026 y 2027, el banco ya ha anunciado la posibilidad de una remuneración adicional mediante recompra de acciones propias o dividendos adicionales, estimada, para el presente ejercicio, en torno al 25% del resultado neto consolidado del grupo en este año.

Con esta actualización, la entidad distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo de 443 millones de euros. Esta cantidad incluye los 169 millones pagados en septiembre de 2025, así como un dividendo de 274 millones de euros que la entidad propondrá a la junta general de accionistas para su aprobación.

PREJUBILACIONES

Durante la presentación, la entidad ha destacado la disminución de las provisiones durante 2025, hasta los 120 millones, aunque esta partida ha registrado un ligero aumento en el cuarto trimestre, con respecto al tercer trimestre, tras registrarse unos 27 millones de euros para gastos de reestructuración.

Unicaja ha explicado que estos gastos de reestructuración se van a destinar a planes de prejubilación voluntarias que tiene como objetivo mejorar las capacidades del banco y adaptarlo a los nuevos entornos.

Se trata de una medida que el banco ya realizó el año pasado y que va a continuar en este 2026, para lo que se han realizado estas provisiones. Sin embargo, Unicaja no planea seguir aplicando prejubilaciones en 2027.