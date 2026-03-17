Visa lanza en Europa un programa para impulsar pagos gestionados por inteligencia artificial

Ejemplo del nuevo programa ‘Agentic Ready’ de Visa. - VISA

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional estadounidense de pagos digitales Visa ha lanzado un nuevo programa global diseñado para apoyar al ecosistema de pagos en la nueva era del comercio agéntico --modelo de comercio digital en el que agentes de Inteligencia Artificial (IA) actúan en nombre del usuario para comprar productos o servicios de forma autónoma--.

El servicio, llamado 'Agentic Ready', se implantará inicialmente en Europa, incluido el Reino Unido, y se apoya en Visa Intelligent Commerce, el marco estratégico de Visa para impulsar experiencias de comercio fiables, basadas en inteligencia artificial.

La firma ha defendido que su apuesta por el Viejo Continente responde a la existencia de un entorno con condiciones favorables para las pruebas y la colaboración, con una elevada implantación de tecnologías como la tokenización, las 'passkeys' y la autenticación avanzada.

En su primera fase, la multinacional de pagos ha explicado que Visa Agentic Ready se centrará en preparar a los emisores, ofreciendo a las entidades participantes un marco estructurado para probar y validar transacciones iniciadas por agentes de IA.

Para ello, la herramienta trabajará estrechamente con Visa y con comercios seleccionados con el fin de analizar cómo estas operaciones pueden realizarse de forma segura, a gran escala y en entornos de producción controlados.

Sobre este nuevo lanzamiento, el director general de Visa en España, Eduardo Prieto, ha afirmado en un comunicado que "a medida que los agentes de IA influyen cada vez más en la forma en que las personas buscan, eligen y compran, los pagos también deben evolucionar".

Entre los primeros socios emisores que participan en el programa Visa Agentic Ready se encuentran Alpha Bank, Banca Transilvania, Bank Leumi, Bank of Cyprus, Bank of Valletta, Barclays, CAL, Commerzbank, Cornèrcard, DZ Bank, Erste Bank Oesterreich como parte de Erste Group, Eurobank Limited, HSBC UK, MAX, Millennium BCP, Nationwide Building Society, Nexi Group, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank International, Revolut y Banco Santander, aunque la empresa de pagos ya espera que se incorporen socios adicionales a medida que el programa se expanda.