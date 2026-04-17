Archivo - Wall Street se dispara tras la reapertura del estrecho de Ormuz, con el S&P 500 y el Nasdaq en máximos. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Wall Street ha iniciado la sesión de este viernes con alzas significativas que han impulsado al S&P 500 y al Nasdaq hasta máximos históricos tras conocerse la reapertura del estrecho de Ormuz, por el que transcurre la quinta parte del crudo mundial, al tráfico marítimo comercial durante la tregua de 10 días con Líbano.

En los primeros compases de la jornada, el índice Dow Jones de Industriales, de referencia para la Bolsa de Nueva York, avanzaba un 1,74%, hasta los 49.422 puntos, mientras que el S&P 500 subía un 1,06%, hasta los 7.116 puntos, y el Nasdaq, especializado en valores tecnológicos, repuntaba un 1,23%, hasta los 24.399 puntos.

Las ganancias se acompañan de un desplome superior al 10% del precio del crudo Brent, de referencia en Europa, hasta los 88,91 dólares, y de una caída del 11,5%, hasta los 83,79 dólares, en el caso del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos.

Entre los valores que más suben a esta hora en Estados Unidos destacan Boeing (+4,82%), Sherwin-Williams (+3,70%), Home Depot (+3,45%) y 3M (+3,20%), todos ellos incluidos en el Dow Jones.

Dentro de las tecnológicas, Intel encabeza los avances (+1,96%), seguido de Vertex (+1,14%), Microsoft (+1,05%) y Cisco (+0,88%).

Por su parte, el índice de volatilidad Cboa o 'VIX', conocido como el índice del miedo de Wall Street, que mide a los inversores que buscan protección en el mercado de opciones, caía un 1,90% en la apertura de la sesión, hasta situarse en el 17,60.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que mantendrá su bloqueo sin ningún tipo de reservas sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán.

Estas subidas también responden a que Estados Unidos e Irán estarían negociando un memorando de entendimiento de tres puntos que prevé la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de la renuncia de Teherán al uranio enriquecido, según adelantó 'Axios'.