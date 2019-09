Aedaf pide menos diferencias en la tributación de las CC.AA. para evitar la competencia fiscal desleal

Publicado 12/09/2019 19:13:37 CET

Tilda de "parches" las Tasas Google y Tobin y denuncia su afán recaudatorio

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) pide menos diferencias en la tributación de las comunidades autónomas para evitar la competencia fiscal desleal e insiste en la necesidad de un sistema fiscal que garantice la seguridad jurídica.

Así lo ha señalado en el transcurso de su nueva edición de su Curso de Verano, que se celebra estos días en Gijón con el título "Patologías fiscales, ¿excepción o regla?", y en el que cerca de 130 expertos tributarios se reúnen para analizar los temas más polémicos de la actualidad fiscal.

El presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany, ha hecho referencia al Impuesto sobre el Patrimonio, que considera "debería suprimirse o, al menos, reducirse en todas las comunidades, así como el de Sucesiones, para los casos entre padres e hijos, como ocurre en Navarra y País Vasco".

Alemany también ha reclamado un sistema fiscal "coherente y estable, para que no se genere inseguridad jurídica, y más homogéneo, para que no se produzca competencia desleal entre las distintas comunidades autónomas". "Es lógico que haya diferencias en la fiscalidad de las autonomías, pero no deberían ser tan importantes como para que los contribuyentes asturianos tengan que irse a vivir a otras comunidades", ha enfatizado.

Asimismo, ha tildado de "parches" a los impuestos como la 'tasa Google' o la 'tasa Tobin', que considera "que están pensados con afán recaudatorio pero no desde el punto de vista de la coherencia del sistema", al tiempo que advierte que los cálculos que se hacen sobre la recaudación no tienen en cuenta el efecto que el propio impuesto tiene sobre la actividad económica que grava.

De su lado, Natalia Jaquotot, de la Oficina Técnica de la Unidad de Grandes Contribuyentes, ha indicado que tanto la Audiencia Nacional como el propio TEAC, en una reciente resolución, se han manifestado a favor de que la deducibilidad del gasto en el Impuesto sobre Sociedades requiera la necesidad de ese gasto, entendida como correlación con los ingresos, para que no exista una "liberalidad".

Sin embargo, el economista y miembro de Aedaf, Carlos Hernández, ha destacado que este criterio del TEAC tiene como fundamento una consulta de hace 15 años y que, además, la actual ley del Impuesto sobre Sociedades no considera liberalidad los gastos correlacionados con los ingresos.

El curso ha abordado también la nueva doctrina del TEAC en relación con el ejercicio de las opciones tributarias, en la que se ha puesto de manifiesto, con la regulación de la Ley General Tributaria y las resoluciones del TEAC sobre esta materia, que existen problemas de técnica legislativa que provocan una "gran inseguridad jurídica" y que afectan al principio de igualdad y capacidad económica.