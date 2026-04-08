La Agencia Tributaria recuerda a CSIF que no se pueden hacer movilizaciones durante la Campaña de la Renta

Archivo - Interior de las oficinas de la Administración de la Agencia Tributaria de Madrid-Guzmán el Bueno. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha recordado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de que durante la Campaña de la Renta no se pueden realizar movilizaciones.

Justo el día que arranca la Campaña de la Renta, CSIF ha avanzado que ha interpuesto un conflicto contra la Agencia Tributaria (AEAT) al considerar que mantiene paralizadas desde 2019 diferentes negociaciones relativas a las condiciones laborales de su plantilla y ha anunciado la preparación de movilizaciones coincidiendo la Renta.

Soledad Fernández ha reconocido que "algún conflicto interno" tienen dentro de la Agencia Tributaria, pero ha recordado al sindicato que los acuerdos que han firmado impiden que se realicen movilizaciones durante la campaña. "No creo que las vayan a hacer", ha remarcado la directora general.

En cualquier caso, Fernández entiende que las organizaciones sindicales están para reclamar mejoras y para que se realicen determinadas actuaciones que son "ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo".

Entre las principales reivindicaciones del sindicato, CSIF señala la implantación de la carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo.

El sindicato recuerda que en 2024 firmó un acuerdo con la Agencia Trubutaria por el que el organismo se comprometía a revisar la carrera profesional de todos los empleados (bloqueada desde 2019 con la consiguiente pérdida retributiva), implantar un régimen de teletrabajo y reforzar la protección institucional de los trabajadores del SVA mediante su consideración como profesión de riesgo.

Sin embargo, CSIF denuncia que desde entonces no se ha producido ningún avance, por lo que ha decidido interponer este conflicto e instar a la AEAT a retomar las negociaciones para desbloquear la situación.