Arcadi España define la Campaña de la Renta como un "acto de civismo": "Los que más tienen, más contribuyen"

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que la Campaña de la Renta, que arranca este miércoles, es un "gran acto de civismo de la sociedad española", donde los que más tienen, más contribuyen a financiar la sanidad, educación, dependencia, servicios sociales o becas.

A través de un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, Arcadi España ha recordado que desde este miércoles los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2025.

"Estimamos que se presentarán más de 25 millones de declaraciones. La mayoría, más de 15 millones, tendrán derecho a devolución, unos reintegros que empezarán ya a pagarse este mismo viernes", ha destacado.

Para quienes prefieran usar otras modalidades de presentación, desde el 29 de abril podrán solicitar la cita para la atención telefónica, mientras que el 29 de mayo se podrá reclamar cita presencial.

Entre las novedades de la Renta 2025, España ha explicado que si un contribuyente cobra el salario mínimo interprofesional (SMI), hay una deducción de hasta 340 euros. Además, las rentas del capital superiores a 300.000 euros contribuirán más en esta Campaña y todos los beneficiarios de ayudas de la dana de Valencia, tanto las concedidas por el Gobierno de España como por la Administración Autonómica, estarán exentas.

"Hoy nuestro IRPF es más progresivo, más redistributivo y representa una menor carga fiscal para las rentas más bajas", ha concluido el titular de Hacienda.