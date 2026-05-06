Asesores fiscales piden deflactar el IRPF: "No hacerlo atenta contra el principio de capacidad económica"

XX Congreso Tributario Aedaf + CGPJ. - AEDAF

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Bernardo Bande, ha reclamado esta mañana la deflactación de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ya que no hacerlo atenta contra el principio de capacidad económica.

"Deflactar la tarifa es adecuar el impuesto al nivel de vida: no hacerlo atenta contra el principio de capacidad económica. No actualizar las tarifas se traduce en una mayor tributación sin que haya aumentado el poder adquisitivo del contribuyente", ha señalado Bande.

Bande también ha criticado el automatismo en la imposición de sanciones en las actuaciones tributarias de la Administración. Según ha explicado, es una reclamación histórica de Aedaf que no se sancione por defecto al contribuyente ante cualquier discrepancia con la Administración.

En este sentido, ha indicado que los procedimientos de comprobación o de inspección de la Agencia Tributaria a menudo se parte de la presunción de culpabilidad, y es el contribuyente quien tiene que demostrar que tiene razón o que se ha actuado de buena fe, algo que es fácil que ocurra ya que tiene que interpretar una norma complejísima que da lugar a criterios distintos dentro de la misma Administración.

"Incluso en ocasiones, la Dirección General de Tributos y el Tribunal Económico Administrativo Central tienen criterios distintos. En este contexto, la sanción al contribuyente debería ser la absoluta excepción", ha señalado.

El presidente de Aedaf ha hecho estas declaraciones en un encuentro breve con algunos medios de comunicación antes de inaugurar la XX edición del Congreso Tributario Aedaf, organizado junto al Consejo General del Poder Judicial, que reúne a reconocidos expertos en fiscalidad y derecho tributario de todo el país esta semana en Sevilla.

En el acto de inauguración, Bande ha defendido la labor de los jueces y su contribución decisiva a la seguridad jurídica. "Como ha reseñado recientemente el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los ataques a los jueces lo son también al Estado de Derecho", ha defendido.

El Congreso, con más de 250 asistentes, también abordará temas como el uso de la IA por parte de la Administración tributaria o la jurisprudencia más reciente en materia fiscal.