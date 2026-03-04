Asociaciones empresariales y profesionales piden ayudas fiscales para implantar la factura electrónica

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un conjunto de asociaciones empresariales y entidades profesionales han pedido la aprobación de ayudas fiscales para que las empresas y autónomos puedan implantar los nuevos sistemas de facturación electrónica y el Verifactu, que entran en vigor el 1 de enero de 2027, sin que ello les suponga un coste excesivo.

Entre estas entidades se encuentran Madrid Foro Empresarial, la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), ZeroComa, PavaBits-Matrix, EasyAP, Namirial-Digital Technologies, UnifiedPost-Bankup, B2Brouter, Docuten, Spairal, Avalara y Logalty.

Estas entidades afirman, en un comunicado, que la implantación de nuevos sistemas de facturación para el 1 de enero de 2027 pone en riesgo a 3,3 millones de pymes y 3,4 millones de profesionales autónomos por un posible "colapso" en dicho proceso.

Por ello, solicitan que se haga de manera escalonada y que se aprueben deducciones fiscales como ya han hecho las diputaciones forales vascas.

Con este motivo, han presentado a los grupos parlamentarios una enmienda de adición al real decreto ley del pasado mes de diciembre, aprobado por el Gobierno y que retrasa la obligatoriedad de la factura electrónica y los sistemas Verifactu al 1 de enero de 2027, solicitando la aprobación de deducciones fiscales como estímulo para que los obligados a cumplir con estas nuevas obligaciones vayan implantando los sistemas de forma paulatina.

Según estas asociaciones, a través de las deducciones fiscales, el coste de la inversión para implantar los nuevos sistemas se reduciría "sensiblemente". De lo contrario, advierten que "inevitablemente" se producirá un "colapso" en la implantación de estos sistemas porque una gran parte del tejido empresarial aplazará la decisión de adaptarse a los nuevos mecanismos.

"En el caso de los profesionales y autónomos, esta situación podría agravarse, ya que su falta de recursos económicos y humanos motivarán sin ninguna duda el aplazamiento de la toma de decisión a los últimos días previos a la efectividad de la norma", han alertado.

Por todo ello, estas asociaciones han instado a los grupos parlamentarios a que aprueben la enmienda de adición en los términos propuestos.

"La aprobación de esta enmienda tendrá consecuencias directas en el tejido empresarial y supondrá un avance al facilitar el cumplimiento del decreto que conlleva la digitalización de procesos administrativos al facilitar el intercambio de las facturas con clientes, con los asesores fiscales y sin duda una de las mayores ventajas es el control de pagos y como consecuencia, la reducción de la morosidad", han asegurado.