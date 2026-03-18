ATA saluda la aplicación del IGIC franquiciado en Canarias y critica que Hacienda no lo haga con el IVA

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha celebrado este miércoles que Canarias haya decidido poner en marcha el llamado IVA franquiciado para autónomos con un tope de facturación de 50.000 euros, una actitud que contrasta con la del Gobierno de España, "el único de toda Europa" que aún no ha implementado esta medida para los autónomos.

"Nueva muestra de apoyo del Gobierno de Canarias a los autónomos", ha saludado Amor en su cuenta de X, donde ha recordado que el Gobierno de España ha sido denunciado por la Comisión Europea por no aplicar el IVA franquiciado.

La semana pasada, la Comisión Europea comunicó su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales, lo que se denomina IVA franquiciado.

Esta normativa europea, que debería haberse aplicado desde el 1 de enero de 2025, permite a los autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de facturación acogerse a un sistema simplificado que reduce cargas administrativas y mejora su liquidez.

La implantación de este sistema fue negociada entre las organizaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda durante meses, pero el Gobierno no adoptó ninguna medida al respecto pese a las advertencias de Bruselas, según han denunciado los autónomos.

Hoy, el Ejecutivo canario ha anunciado que elevará el umbral de la franquicia del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, eximiéndolos del IGIC, a partir del 1 de julio de 2026, con el fin de "aliviar" cargas fiscales y burocráticas y "respaldar" a autónomos con menor dimensión económica.

Así lo ha detallado este miércoles el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en una rueda de prensa para presentar medidas de alivio fiscal para los autónomos de Canarias.

Con esta nueva medida, el Ejecutivo regional prevé que podrían llegar a beneficiarse hasta 11.000 autónomos en las islas y convierte a Canarias en la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA.