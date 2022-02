El nuevo impuesto de plusvalía sigue su curso en el Congreso tras rechazarse las alternativas de PP y Vox

Podemos avisa que la norma del Gobierno es "mejorable" y ERC exige un fondo para compensar las pérdidas por el cambio de método de cálculo

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las alternativas del PP y Vox para recortar y suprimir, respectivamente, el nuevo Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), el conocido como 'impuesto sobre la plusvalía'.

El Gobierno de coalición reformó en noviembre este impuesto con un decreto ley este impuesto tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional y nulo el método para calcular la base imponible del tributo.

Tras convalidar la reforma ya en vigor, el Congreso aprobó su tramitación como proyecto de ley y este jueves se han votado las enmiendas de totalidad con texto alternativo del PP, que buscaba aplicarlo únicamente a empresas que facturen más de un millón de euros, y de Vox, que apostaba directamente por suprimirlo.

Ambas propuestas han sido rechazadas con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe y el PRC.

El PP, UPN y Foro Asturias se han abstenido ante la propuesta de Vox, mientras que esta formación ha votado en contra de la propuesta de los 'populares'. Ciudadanos ha apoyado la propuesta de Vox y, junto a Coalición Canaria, se ha abstenido ante la propuesta del PP.

Así las cosas, el proyecto de ley seguirá su curso en el Congreso, donde ahora se podrán presentar enmiendas al articulado, aunque el decreto ley original continúa vigente tras ser convalidado.

EL PSOE VE AL PP "MUY ACOMPLEJADO POR LA EXTREMA DERECHA"

Tanto el PP como Vox han esgrimido en sus intervenciones la existencia de doble imposición por este impuesto, ya que las ganancias por las ventas ya tributan en el IRPF y en Sociedades, si bien los 'populares' han aludido al primer impuesto, ya que sí justifican gravar las plusvalías generadas por grandes empresas.

Antonio González Terol, del PP, ha echado en cara al Gobierno no haber reformado el impuesto en cuatro años, pese a las sentencias existentes entonces, y la falta de un fondo para compensar a los ayuntamientos afectados por la menor recaudación.

Para Patricia Blanquer, portavoz fiscal del PSOE, el PP "demuestra estar muy acomplejado, dejándose llevar por la extrema derecha", ya que su propuesta "carece de justicia tributaria", al aplicar o no el impuesto según sea empresa o persona física, sin relación con las ganancias, y ha invitado a los alcaldes 'populares' a no aplicarlo: "No hace falta que vayan al Tribunal Constitucional, simplemente no lo apliquen", ha dicho.

VOX PIDE RECORTAR GASTO Y LE PREGUNTAN SI HA RECORTADO EL SUYO

Inés Cañizares, su homóloga en Vox, ha justificado la supresión del tributo por considerar que choca contra los principios constitucionales de capacidad económica y confiscatoriedad, por lo que cree que su adaptación a la sentencia no es suficiente. Como posibles compensaciones a los ayuntamientos, ha enumerado una lista con posibles "gastos políticos" a suprimir.

"Hagan política, no populismo", les ha replicado Ferrán Bel (PDeCAT), preguntándoles si, como abanderan, han renunciado a altos cargos y personal eventual a los que tienen derecho como cargos públicos.

Asimismo, ha instado a las formaciones de Gobierno y socios territoriales a "ser valientes" y abordar una reforma de la financiación local "desvinculada de la reforma autonómica, que también es necesaria". "Si no, la harán PP y Vox, y ya ven lo que están proponiendo. Será pésima", ha dicho.

Cs APUESTA POR LA REFORMA DE VOX Y SUPRIMIR EL IMPUESTO

El portavoz fiscal de ERC, Joan Margall, ha exigido al Gobierno la puesta en marcha de un fondo para compensar las pérdidas generadas por el nuevo método de cálculo, mientras que Laura Pérez Domínguez, de Unidas Podemos, ha reconocido que ven "mejorable" la reforma y espera poder modificarla con enmiendas, si bien ha justificado su supervivencia como vía para combatir las compraventas especulativas.

El diputado del PRC, José María Mazón, ha rechazado que exista una doble imposición, y ha afeado a los partidos proponentes la falta de propuestas para compensar la pérdida de ingresos municipales. Eso sí, ha exigido tener en cuenta las inversiones en los inmuebles a la hora gravar las ganancias en una venta.

Ciudadanos ha sido el único grupo que ha respaldado la propuesta de Vox, pues considera que existe doble imposición y que con la del PP se seguiría dando. Por ello, su portavoz fiscal, Mari Carmen Martínez Granados ha defendido aumentar la participación de las entidades locales en los tributos que actúan en estos beneficios patrimoniales (IRPF y Sociedades).