Los contribuyentes presentan 843.000 declaraciones en las primeras horas de la Campaña de Renta, un 8,4% más

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los contribuyentes han presentado hasta las 13.00 horas de este miércoles, 8 de abril, más de 843.000 declaraciones en las primeras horas de la Campaña de la Renta 2025, lo que supone un incremento del 8,4% respecto al año pasado.

Fuentes del organismo han informado de que, del conjunto de declaraciones, 170.000 se han presentado a través de la herramienta 'Renta Directa', un 179% más, mientras que 181.000 se han realizado a través de la aplicación de la Agencia Tributaria, un 20,5% más.

Las presentaciones por internet han comenzado hoy y en 48 horas, este mismo viernes, se recibirán las primeras devoluciones de una campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que el año pasado.

A las 10.45 horas de este miércoles, ya se habían presentado 640.000 declaraciones. De hecho, el 'pico' de presentaciones en las primeras horas se produjo poco después de las 00.00 horas de este mismo miércoles, registrándose unas 2.000 declaraciones por minuto.

UN 2,8% DE DECLARACIONES MENOS A DEVOLVER Y UN 10,3% MÁS A INGRESAR

Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2% frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4% frente al año pasado.