Detenida en Marbella la jefa de la 'célula ibérica' de una red de blanqueo ligada a mafias de Italia y Albania

1097752.1.260.149.20260619140333 Desarticulada la estructura española de una red criminal de blanqueo de capitales que trabajaba para la mafia de Italia y Albania. - AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado la denominada 'célula ibérica' de una red criminal dedicada a financiar y blanquear fondos de diversas organizaciones mafiosas de Italia y Albania, y han detenido a la responsable de dicha operativa, una ciudadana italiana.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado, la red se dirigía desde un banco clandestino con base logística en Italia que gestionaba desde 2021 un ciudadano chino.

La estructura desactivada en España, y que dirigía desde Marbella una ciudadana italiana ya detenida, se encargaba de recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa de polígonos industriales para su introducción en el banco clandestino responsable del blanqueo.

En Italia se ha detenido a 40 personas y se han intervenido bienes por valor de más de 60 millones. Los investigadores estiman que esta red criminal sería la responsable de haber movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.

La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia, se ha centrado en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato (Italia) que operaba como un 'banco ilegal' transnacional desde el año 2021.

El sistema se basaba en el mecanismo de confianza denominado 'hawala', conocido en su variante china como 'Fei-Ch'ien', que permitía transferir capitales de manera virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios que cobraban una comisión por las transacciones.

Los clientes de este banco clandestino eran "peligrosos cárteles" de narcotraficantes albaneses afincados en el centro y norte de Italia y la investigación ha revelado la participación, también, de organizaciones mafiosas en Italia.

BLANQUEO A TRAVÉS DE TIENDAS DE ROPA EN POLÍGONOS

En territorio español, la organización estaba coordinada por la denominada 'célula ibérica', dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica, y su hermana, con base operativa en Málaga, desde donde se encargaban de recolectar dinero en efectivo para el banco clandestino.

El pasado lunes en Marbella, y en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria procedieron a la detención y puesta a disposición de la Audiencia Nacional de esta ciudadana, también de nacionalidad italiana, que en la actualidad dirigía de facto la 'célula ibérica'.

La red contaba con un amplio tejido de tiendas de venta de textil activas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga, se han ejecutado diez órdenes de entrada y registro, autorizadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, plaza no 1, en las sedes sociales de las empresas españolas relacionadas y en el domicilio de la detenida en Marbella.

En los registros en España se ha procedido a la incautación de numerosa documentación, contabilidad 'B', dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán minuciosamente analizados. A su vez, en Italia se ha llevado a cabo la detención de 40 personas por delitos de narcotráfico, inmigración clandestina y blanqueo de capitales, así como la incautación de bienes que ascienden a más de 60 millones de euros.

La explotación de la operación, denominada 'Easy Money', se ha realizado con un amplio despliegue simultáneo desarrollado por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Polizia di Stato en España e Italia, y coordinado por Eurojust, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia. También ha participado la Unidad de Apoyo y Enlace de la AEAT en la Fiscalía Especial Antidroga, la Unidad de Auditoría Informática de la AEAT y Europol.