La Dirección General de Tributos está "reforzando la transparencia" sobre las reuniones con empresas

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tributos está reforzando la transparencia para que, internamente, se garantice que queda constancia de cualquier reunión que se produzca con empresas y las personas que forman parte de la misma, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) alertaba este mismo martes de que, tras salir a la luz imputaciones de altos cargos vinculados la trama del 'caso Montoro', la Dirección General de Tributos habría pausado las reuniones informales con empresas.

"De hecho, nos consta que en la Dirección General de Tributos se está trabajando en un protocolo para recibir de forma coordinada las peticiones de consultas", ha explicado el coordinador del Consejo Asesor Institucional de Aedaf, Daniel Gómez- Olano, en rueda de prensa.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado a Europa Press que lo se está haciendo es reforzar la transparencia para que, internamente, se garantice que quede constancia de cualquier reunión que se produzca con empresas y las personas que forman parte de la misma. No es que antes no se hiciera, sino que ahora se sistematizará, han precisado dichas fuentes.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda comunicó el cese del entonces subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo Galán, tras ser imputado por el llamado 'caso Montoro'. De igual manera, el director Económico Financiero de Loterías y Apuestas del Estado, Rogelio Menéndez, también fue cesado por Loterías tras su presunta implicación en este caso.

Óscar del Amo Galán y Rogelio Menéndez son dos de los cargos públicos imputados en el 'caso Montoro', por el que se investiga al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales y energéticas que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno.