Las empresas del Ibex 35 aportan 63.843 millones en impuestos y elevan un 7% su contribución fiscal en 2025

Archivo - Interior del edificio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas que integran el Ibex 35 elevaron en 2025 su contribución tributaria total en España hasta 63.843 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto a los 59.562 millones registrados en 2024, según la séptima edición del informe de Contribución Tributaria Total (CTT) elaborado por PwC.

De ese importe, 22.453 millones corresponden a impuestos soportados directamente por las compañías (+4%) y 41.390 millones a impuestos recaudados en nombre de las administraciones públicas (+9%).

El estudio concluye que el 55% del valor fiscal distribuido por las empresas del Ibex 35 se ingresa en la Hacienda Pública vía tributos, frente al 26% que se destina a dividendos, el 16% a sueldos y salarios y el 3% a intereses. En comparación con los pagos al accionista, la aportación fiscal es 2,12 veces superior al importe distribuido en forma de dividendos durante el ejercicio 2025.

La contribución tributaria del Ibex 35 representa el 12,70% de la recaudación conjunta de la Agencia Tributaria y de las cotizaciones a la Seguridad Social, porcentaje que supera en 5,1 puntos el peso medio de estas compañías en la producción nacional, situado en el 7,60% del PIB. En términos macroeconómicos, los 63.843 millones abonados suponen el 3,78% del Producto Interior Bruto español de 2025.

Los grupos del índice bursátil pagaron en España 175 millones de euros al día en impuestos, lo que equivale a 1.288 euros por habitante en el conjunto del ejercicio. Desde 2019, la contribución tributaria total del Ibex 35 se ha incrementado un 50%, frente al 35% de crecimiento acumulado del PIB en el mismo periodo.

ESTRUCTURA DE LA CARGA FISCAL

Los impuestos sobre beneficios se consolidan como la principal partida de impuestos soportados, con 7.877 millones de euros, el 35% del total, impulsados por la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (IMIC) y por el aumento de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades.

A continuación se sitúan los impuestos asociados al empleo, con 5.905 millones y un peso del 26%, y los impuestos sobre productos y servicios, que alcanzan 4.646 millones.

Dentro de los impuestos medioambientales soportados, que suman 3.039 millones de euros, destaca el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), con una recaudación de 1.116 millones, y el canon hidráulico, con 393 millones, en un contexto de normalización de tipos tras las medidas excepcionales de ejercicios anteriores.

EMPRESAS COMO AGENTES RECAUDADORES

Las compañías del Ibex 35 ejercen un papel esencial como agentes recaudadores de impuestos en el sistema fiscal español. La principal partida de impuestos recaudados son los impuestos sobre productos y servicios, que suman 21.807 millones de euros, seguida de los impuestos asociados al empleo, con 7.809 millones, de los impuestos medioambientales, con 6.554 millones, y de los impuestos sobre beneficios recaudados, principalmente retenciones, por 5.184 millones.

La contribución vía IVA neto alcanza 13.445 millones de euros, un 12% más que en 2024, impulsada por la subida del tipo medio efectivo y por la aplicación del tipo general del 21% a bienes y servicios como el gas y la electricidad durante todo el ejercicio.

En impuestos especiales, el gravamen sobre las labores del tabaco crece más de un 5%, hasta 7.580 millones, tras la subida de tipos de 2025, a lo que se suma la nueva recaudación del Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos, con algo más de 4 millones de euros.

RATIO FISCAL Y EMPLEO

El ratio de Contribución Tributaria Total se sitúa en el 41%, de forma que por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos soportados las empresas del Ibex 35 pagan 41 euros en impuestos que constituyen un coste efectivo, frente a los 39 euros registrados en 2024. Este ratio supera el 37,5% estimado para grandes grupos europeos en el estudio del European Business Tax Forum y se sitúa por debajo del 45,6% observado en el 100 Group británico.

En el ámbito laboral, las compañías del Ibex 35 generaron 477.631 puestos de trabajo en España en 2025, con un salario medio de 53.860 euros. El coste medio por empleado asciende a 66.223 euros, de los que 27.942 euros se destinan a impuestos asociados al empleo -12.363 euros a Seguridad Social a cargo de la empresa, 12.264 euros a retenciones de IRPF y 3.315 euros a cotizaciones satisfechas en nombre de los trabajadores-, de modo que 42 euros de cada 100 del coste laboral son impuestos y 58 euros corresponden al sueldo neto.

OTROS PAGOS Y APORTACIONES

Además de la carga tributaria, las empresas del índice realizaron el pasado ejercicio 1.388 millones de euros en otros pagos de naturaleza no tributaria, entre los que destacan las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (412 millones) y los pagos regulatorios a la CNMC (242 millones).

Tras descontar 1.067 millones en subvenciones recibidas, la contribución neta por estos conceptos se sitúa en 321 millones de euros.