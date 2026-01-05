Fedea propone un IRPF "lineal", con un tipo marginal único y un mínimo exento

Archivo - Delegación de Hacienda durante la Campaña de la Renta - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone reformar el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para "minimizar las distorsiones que ambos generan" y favorecer el crecimiento.

En un artículo elaborado por el profesor de la Universidad Complutense José Félix Sanz, Fedea plantea adoptar un IRPF "lineal", con un tipo marginal único y un mínimo exento.

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, el autor apuesta por que la reforma de este tributo se oriente a reducir el coste de uso del capital y a eliminar sesgos estructurales.

En concreto, plantea aproximar amortizaciones fiscales a la depreciación económica, mejorar el tratamiento de pérdidas para no penalizar proyectos inciertos e intensivos en I+D y corregir el sesgo a favor de la financiación ajena mediante instrumentos como un 'allowance for corporate equity' (ACE).

Asimismo, propone avanzar hacia un tipo nominal único, común a todas las empresas con independencia de su tamaño, y alineado con el marginal máximo del IRPF reformado, "con el fin de reducir arbitrajes y reforzar la neutralidad organizativa".

"España no necesita mayor presión fiscal, sino un sistema fiscal mejor diseñado, integrado en un marco institucional creíble y orientado al crecimiento", defienden desde Fedea.

En su opinión, esta reforma sólo será efectiva si se concibe "como parte de una reconstrucción más amplia del contrato fiscal, que combine disciplina presupuestaria, calidad institucional y una arquitectura impositiva más simple, neutral y transparente".

"Sin este enfoque integral, cualquier ajuste tributario corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de ingeniería fiscal sobre una maquinaria presupuestaria que sigue empujando, silenciosamente, en la dirección contraria", advierte Fedea.

CONTROL DEL GASTO EN PENSIONES Y REFORZAR LA INDEPENDENCIA DE LA AIREF

Para el profesor Sanz, lo que se necesita no son meros retoques de ciertas figuras tributarias, sino una revisión a fondo de la constitución fiscal española que ayude a resolver los problemas estructurales del país en este ámbito.

Entre ellos, señala el "continuado deterioro" de la posición fiscal de España como resultado "de un patrón sostenido de déficit presupuestarios, una deuda pública persistentemente elevada y una arquitectura institucional incapaz de disciplinar de forma creíble el proceso presupuestario".

En su opinión, este patrón no puede atribuirse únicamente a los grandes 'shocks' recientes, sino que responde a "sesgos endógenos del proceso de decisión política", incluyendo la ilusión fiscal, la preferencia sistemática por el gasto presente frente al futuro y el uso recurrente del endeudamiento como sustituto de la imposición explícita.

"Destaca también la creciente brecha entre la carga fiscal que el país soporta, propia de una economía rica, y su nivel de renta, propio de una economía de nivel medio. Durante las dos últimas décadas, España ha incrementado de forma sostenida su presión fiscal mientras su capacidad económica se ha reducido en términos relativos", expone el artículo.

Así, los ingresos tributarios han pasado de alrededor del 33% del PIB en 2000 a en torno al 37-38% en 2023, mientras que el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo ha retrocedido desde niveles próximos a la media de la UE-15 hasta situarse en torno al 85% de la media de la UE-27.

"Para romper este círculo vicioso es necesario fortalecer las reglas fiscales, institucionalizar las evaluaciones sistemáticas del gasto y reforzar la independencia y el mandato de la AIReF, articulando su rendición de cuentas directamente ante el Parlamento (...) Sólo así será posible iniciar un proceso de consolidación fiscal apoyado en el control del gasto corriente improductivo.

En este ámbito, advierte de la necesidad de controlar el gasto en pensiones, "principal foco de riesgo para la sostenibilidad presupuestaria y la equidad intergeneracional".

"Mantener este componente al margen de las reglas fiscales ha contribuido a ocultar su impacto real y a consolidar transferencias implícitas desde las cohortes jóvenes hacia las ya jubiladas de dudosa equidad. El análisis actuarial revela desequilibrios significativos que sólo pueden corregirse mediante la reintroducción de mecanismos automáticos de ajuste, una mayor transparencia contributiva y una correspondencia más explícita entre aportaciones y prestaciones", concluye.