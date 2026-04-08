Feijóo se compromete a bajar el IRPF desde el primer año y critica el nuevo "atraco" a los autónomos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto ‘Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez’ en el Espacio Jorge Juan, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este miércoles a bajar el IRPF desde el primer año de legislatura si es elegido presidente del Gobierno, así como a bonificar los cuatro primeros años de este impuesto en el caso de empleos ocupados por jóvenes y a trabajar para que todas las comunidades autónomas, y no sólo las gobernadas por su partido, bonifiquen el Impuesto de Sucesiones.

Durante un acto organizado por su partido contra "el infierno fiscal" al que asegura que se están enfrentando los ciudadanos con el Gobierno de Pedro Sánchez, Feijóo ha garantizado que, si gobierna, "no se volverán a pagar impuestos como se ha hecho este año".

"En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Y esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno. Este es un compromiso que asumo", ha subrayado el dirigente 'popular'.

Durante este acto, Feijóo ha lanzado seis compromisos en materia fiscal: rebajar el IRPF desde el primer año, bonificaciones en el IRPF para el empleo joven, tratar de que el Impuesto de Sucesiones se bonifique en toda España, rebajar el IVA de los alimentos básicos al 5% si la crisis derivada de la guerra sigue apretando, aplicar el IVA franquiciado a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros e implantar un modelo fiscal "adaptado al siglo XXI".

Entrando al detalle, Feijóo ha subrayado que si la guerra en Irán no termina en 15 días, las ayudas puestas en marcha por el Gobierno se quedarán cortar y "llenar la nevera se volverá todavía más complejo". De ahí que proponga rebajar el IVA de los alimentos básicos, incluyendo carne, pescado y conservas, hasta el 5%.

Con el fin de que los salarios recuperen poder adquisitivo, el presidente del PP quiere que se actualice la tarifa del IRPF con la inflación, algo que, según ha denunciado, no se ha hecho desde 2015.

"Sánchez nunca ha adaptado el IRPF ni siquiera a la inflación. Así que los españoles pagan más impuestos por ganar lo mismo. Y ya está bien. Por consiguiente, bajaremos el IRPF desde el primer año de la legislatura del cambio", ha afirmado.

Su tercer compromiso, ha explicado, se centra en los jóvenes, a quienes ha garantizado que bonificará los cuatro primeros años del IRPF en el empleo juvenil, que rebajará los impuestos de la vivienda a los jóvenes, y que ampliará los beneficios fiscales a la natalidad.

Su cuarto compromiso pasa por eximir del IVA, "de una vez por todas", a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, y el quinto tiene que ver con lo que ha denominado "el impuesto de la muerte".

"En un momento en el que el Gobierno amaga con subir para todos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, yo me comprometo a que no se va a recuperar en ningún caso el impuesto a la muerte. Al contrario, trabajaremos desde el Gobierno de la Nación para que todas las comunidades lo bonifiquen como hacen las gobernadas por el Partido Popular", ha abundado.

MODELO FISCAL ADAPTADO AL SIGLO XXI

Junto a ello, Feijóo ha asegurado que presentará "un modelo fiscal adaptado al siglo XXI", que pondrá a disposición de los españoles antes de las próximas elecciones. "Para que el modelo fiscal alternativo sirva para transformar una economía nueva, hay que convertir realmente a nuestro país en una economía digital competitiva. La economía digital competitiva tendrá un sistema fiscal propio", ha subrayado.

NUEVO "ATRACO" A LOS AUTÓNOMOS

El dirigente 'popular' ha señalado durante su intervención que el "histórico" aumento de la recaudación del que presume el Ejecutivo de Sánchez "recae directamente en el esfuerzo de los ciudadanos".

"La voracidad fiscal del Gobierno no tiene límites y los autónomos son una de sus víctimas favoritas", ha criticado Feijóo, que ha reprochado al Ejecutivo el nuevo "atraco" que supone haber incrementado la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores.

"Hoy mismo nos hemos enterado de que Sánchez ha vuelto a mentir y tampoco ha congelado las cotizaciones de 2025 a todos los autónomos, no. Hay más de un millón de autónomos a los que le ha subido la cotización. El atraco a los autónomos no tiene fin y su falta de palabra tampoco", ha denunciado.

En este sentido, ha asegurado que, con el Gobierno del PP, "se acabará el saqueo y la mentira" y "se apoyará, respetará y se dejará" trabajar a quienes levantan cada día su negocio y levantan España.

Feijóo ha denunciado además que Sánchez ha subido los impuestos más de 100 veces y que, en comparación con 2018, cada español paga ahora, de media, 3.600 euros más en impuestos y cotizaciones, el equivalente a dos años íntegros de hacer la compra en un supermercado.

"¿Cómo se mide adecuadamente la economía de un país? Yo creo que se mide en la nevera. Y hoy, llenar lo básico en una nevera supone un 43% más de coste que suponía en el año 2018. Se mide en la fortaleza de una joven de poder alquilar o comprar o pagar una hipoteca en su vivienda. Y hoy ha subido un 65% la compra y un 51% el coste de alquiler de una vivienda, el doble que los sueldos. O también se mide en la facilidad de una familia de comprar un coche y la edad media del parque móvil de España está entre las más altas de Europa, en los entornos de 14 años de media de un automóvil", ha espetado Feijóo.

Según ha recalcado, esto está pasando "con la mayor recaudación fiscal de la historia" sin que la gente trabajadora, que paga más, viva mejor. Y todo ello, con el Gobierno presumiendo de datos, como los 22 millones de afiliados en serie desestacionalizada alcanzados en marzo.

"¿De qué presume el Gobierno? Si trabajar no se traduce en vivir mejor. Si el optimismo dura lo que tardas en llegar al supermercado. Y si la gente se plantea, si sale más cobrar algún subsidio que trabajar. Eso no es un motivo de celebración, es el resultado de una política económica injusta que asfixia a la clase media e incrementa la desigualdad entre los ciudadanos", ha subrayado.

En su opinión, "presumir cuando tanta gente las pasa canutas pese a contribuir más que nunca es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle" y supone "un insulto a la gente" y no querer ver la realidad del país.