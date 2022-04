Gascón (AEAT) confía en cumplir la previsión de recaudación de 2022 aunque la situación económica empeore

Avisa de que la coyuntura actual es "extraordinariamente complicada, con muchas incertidumbres"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, se ha mostrado "optimista" con la posibilidad de cumplir las previsiones de recaudación de este año, tras un cierre de 2021 "mejor de lo previsto" y un arranque en 2022 "bastante bueno".

Gascón ha señalado que solo se necesita una tasa de crecimiento de los ingresos del 4% para cumplir con la previsión incluida en el 'libro amarillo' de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. "Con un arranque muy positivo de los primeros meses del año no es descabellado que se pueda alcanzar sin verdaderos problemas, incluso aunque la situación económica pudiese empeorar", ha remarcado.

Pese a esto, el director de la Agencia Tributaria ha reconocido durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados que la coyuntura actual marcada por el impacto de la guerra en Ucrania es "extraordinariamente complicada, con muchas incertidumbres". "Por tanto, certezas hay pocas", ha matizado.

Gascón ha explicado que crecimiento de los ingresos tributarios hasta febrero ha sido del 20%, un alza que recoge parte de la actividad del año 2021. Además, ha apuntado que en torno a este incremento tan relevante hay que tener en cuenta que se está comparando con los primeros meses de 2021, marcados por el impacto de las distintas variantes del Covid-19 y por la tormenta 'Filomena'.

El director de la Agencia Tributaria ha avanzado que los datos de recaudación de marzo también van a ser "muy buenos", pero a partir de ese momento hay "incertidumbres". "Las estimaciones hay que hacerlas con muchísimo cuidado y precaución", ha remarcado.

RECAUDACIÓN 2021

Gascón ha recordado los datos de cierre recaudatorio de 2021, cuando los ingresos alcanzaron los 223.382 millones de euros, un 15% más respecto a 2020 y un 5% superior a las cifras prepandemia, pese a que indicadores macroeconómicos, como el PIB, no lograron recuperar los valores de 2019.

Esta cifra supuso, además, que se cumplieran las previsiones de ingresos incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y que incluso se superaran las estimaciones en 1.275 millones de euros.

Entre las razones que explican este crecimiento, el director de la Agencia Tributaria ha explicado que parte podría responder a las medidas normativas adoptadas en el ejercicio que han incrementado los impuestos, con la creación de algunas figuras fiscales como es el caso de las Tasas 'Tobin' y 'Google' que proporcionaron 1.462 millones adicionales a la recaudación aunque, no obstante, se quedaron por debajo de las previsiones.

En todo caso, Gascón ha recordado que durante el ejercicio 2021 también se adoptaron medidas de reducción de impuestos, algunas como consecuencia de la pandemia y otras para frenar la escalada en los precios de la energía. Estas últimas medidas sobre la electricidad restaron 2.392 millones de euros a los ingresos tributarios.

Otro de los factores a los que se puede vincular el crecimiento de la recaudación es a la inflación, aunque el director de la Agencia Tributaria ha asegurado que no fue determinante y el efecto de su alza durante 2021 "no fue demasiado".

Según ha explicado Gascón, en los ocho primeros meses del año 2021 la inflación se situó por debajo del 2% y fue a partir de octubre cuando ese alza de precios empezó a tener un impacto positivo en la recaudación.

Pese a esto, Gascón mantienen que el efecto "no fue demasiado" por dos razones. La primera de ellas es que los impuestos se presentan a periodo vencido y los ingresos del cuarto trimestre del año se declararon en enero, por lo que no entraron en caja en el año 2021. El impacto se diluye porque los meses de más inflación no entraron en caja en el año 2021, sino que lo han hecho en el año 2022", ha remarcado.

La segunda razón a tener en cuenta es que los impuestos que más se estaban beneficiando del crecimiento de la tasa de inflación --el IVA sobre todo en relación con la electricidad y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica-- fueron revisados a la baja.

Otros factores que han intervenido en el crecimiento de la recaudación en 2021 son el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y el incremento del uso cada vez más generalizado de las tarjetas de crédito.

110 MILLONES "EN EL ÚLTIMO MINUTO" POR PARTE DE GRANDES MOROSOS

Además, Gascón ha señalado que, dentro de las actuaciones "no tan amables" que realiza la Agencia Tributaria, la publicación de la lista de 'morosos' para deudores de más de 600.000 euros también tiene un efecto "inmediato" de reacción de los contribuyentes que efectúan el ingreso correspondiente para no salir en la lista.

Como ejemplo, el director del organismo ha señalado que la última lista que se publicó a finales del año pasado proporcionó por esta vía de ingresos "en el último minuto" para no aparecer en el listado de 110 millones de euros.

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR IMPUESTOS "MUY DESIGUAL"

Durante su intervención, Gascón ha señalado que la evolución por impuestos ha sido muy desigual en 2021, tras un 2020 atípico. Mientras el IRPF creció un 7,5% respecto al año anterior, el impuesto de sociedades o el IVA registraron incrementos muy superiores, de más del 69% y del 14%, respectivamente.

No obstante, Gascón ha apuntado que los impuestos especiales son los que van más rezagados y aún no han logrado alcanzar las cifras de 2019 ni en el arranque de 2022.