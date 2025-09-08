Gestha destaca el efecto del impuesto a grandes fortunas, tras crecer un 58% los ingresos por Patrimonio

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha destacado este lunes el "efecto benéfico" que el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), aprobado a finales de 2022, tiene en las arcas fiscales regionales.

En concreto, los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que la recaudación del Impuesto de Patrimonio en 2023 se disparó en España hasta casi un 58% en términos interanuales, con 1.970 millones de euros.

Según ha explicado Gestha a través de un comunicado, en 2023, el aumento de la recaudación se produce, por un lado, gracias a un aumento del 8% de las bases declaradas debida a la concentración de la riqueza en manos de las mayores fortunas generada con la mejora de la actividad económica.

Por otro lado, se debe a la constitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas declarada por el Tribunal Constitucional, que ha revertido parcialmente las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio aprobadas o anunciadas por varias comunidades autónomas para no perder esa recaudación en favor del Estado.

La más significativa es la supresión parcial de la histórica bonificación madrileña, que permitió recaudar 614 millones con un patrimonio total medio declarado que llegó a los 11,17 millones de euros.

Así, de los 228.575 declarantes del Impuesto de Patrimonio en las comunidades de régimen común en 2023 (con un patrimonio medio declarado ligeramente superior a 4 millones de euros), 24.533 de ellos residen en la región madrileña.

Por su parte, la bonificación implementada en 2022 por Andalucía, también en 2023 la revirtió parcialmente a partir de los 3,7 millones de patrimonio individual neto no exento del umbral del impuesto, al igual que la Región de Murcia que elevó el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio en 3.700.000 euros desde 2023.

Para Gestha, estos datos ponen de manifiesto que el impuesto a las grandes fortunas "ha cumplido su objetivo", obtener, primero, más ingresos de forma solidaria por quienes más tienen, lo que implica que ahora pagan las grandes fortunas que no pagaban, encabezadas por la Comunidad de Madrid; y, en segundo lugar, se refuerza la armonización fiscal del impuesto de Patrimonio.