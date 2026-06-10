Gestha exige a la Agencia Tributaria más transparencia en la gestión de la Campaña de la Renta

Archivo - Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha analizado los últimos avances de la Campaña de Renta 2025, que muestran una clara tendencia al alza en comparación con el mismo periodo del año anterior, e insisten en la petición a la Agencia Tributaria de una mayor transparencia de los datos de participación y presupuestos.

En un comunicado, Gestha ha vuelto a poner en valor el esfuerzo de miles de empleados de la AEAT para sostener cada año un dispositivo complejo de atención, apoyo, confección, coordinación y resolución de incidencias, cuya coordinación, operación y apoyo exigen responsabilidades distintas.

En concreto, tras conocer que participaron 6.300 funcionarios y 575 laborales, los técnicos de Hacienda han exigido en la Comisión de Seguimiento de la Campaña que la AEAT aporte datos homogéneos y que planifique con antelación suficiente los turnos y jornadas para evitar la discrecionalidad y la imprevisibilidad.

Hasta el pasado 3 de junio ya se habían presentado 16.289.279 declaraciones, lo que supone un incremento del 4,63% respecto a junio de 2025. Del total de estas presentaciones, el 71% corresponden a declaraciones con resultado a devolver. Destaca especialmente el aumento en el importe de las declaraciones con resultado a ingresar, que ha crecido un 23,82%, alcanzando los 6.449 millones de euros.

En cuanto a las devoluciones ya efectuadas por la Agencia Tributaria, se han pagado más de 8,8 millones de devoluciones por un importe superior a los 6.142 millones de euros.

Según Gestha, la asistencia al contribuyente para presentar la declaración es el pilar fundamental de las campañas de Renta, y este año no es una excepción, pues hasta la fecha se han concertado 1.691.181 citas, un 5,09% más que el año pasado, básicamente a través de estas vías.

Este año el plan 'Le llamamos' se consolida como la asistencia principal, vía telefónica, presentando ya 898.000 declaraciones a través de este plan. El número de citas concertadas para asistencia telefónica asciende a 1.166.483.

VEN "INNECESARIAS" ALGUNAS CARTAS DE HACIENDA A CONTRIBUYENTES

En la Comisión de Seguimiento de la Campaña de Renta de esta mañana, los técnicos de Hacienda han advertido de que son "innecesarias" algunas de las 130.000 cartas que la Agencia Tributaria prevé enviar a contribuyentes de posibles errores, según los datos fiscales, para que presenten una declaración complementaria.

En particular, los técnicos han detectado cartas referidas a la subvención por obras de mejora de eficiencia energética en su vivienda que están exentas, porque posiblemente en los datos de Hacienda hay una doble imputación de estas subvenciones. La AEAT, según Gestha, se ha comprometido a estudiar a qué razón se debe esa duplicidad.