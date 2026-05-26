El Gobierno autoriza 19,6 millones del Fondo de Contingencia para catástrofes y actividades de interés social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 19,6 millones de euros para atender diversas catástrofes naturales y financiar diversas actividades de interés social relacionadas con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades.

De acuerdo con lo recogido en las referencias del Consejo de Ministros, se contempla la ampliación de crédito en el Ministerio del Interior para atender la concesión de ayudas a entidades locales, a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro como consecuencia de situaciones de emergencia motivada por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia, por un importe de 4.744.548,83 euros.

Con estos créditos se atenderán los gastos derivados de la borrasca Filomena --de enero de 2021 en diversas comunidades-- y otras situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica asociadas a lluvias torrenciales, tormentas, inundaciones, desbordamientos de cauces, desprendimientos, incendios forestales, nevadas y tornados producidos en los últimos años.

Además, se contempla la ampliación de crédito en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, por un importe de 14.926.152,94 euros.