El Gobierno nombra a Fernando Ezquerro vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto a propuesta del Ministerio de Hacienda por el que se nombra vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central a Fernando Ezquerro Martínez.

Graduado en Física, Ezquerro es máster MBA Edem Júnior en la Universidad de Valencia (UV) y máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación (UNED).

Ingresó en el Cuerpo Técnico de Hacienda en 2016 y en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en 2017.

Ha trabajado como técnico de Hacienda en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid y posteriormente como inspector adjunto en el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid. Desde 2020 ocupa el puesto de vocal de Recaudación en el TEAR de Madrid.

Desempeña actividad docente como tutor de trabajos de fin de máster en el curso selectivo impartido por el Instituto de Estudios Fiscales a los inspectores de Hacienda de nuevo ingreso desde 2021 y es autor de diversos artículos doctrinales en materia recaudatoria. Asimismo, ha participado en el IV Curso de Alta Especialización en Delitos contra la Hacienda Pública.