Hacienda añade avisos sobre deducciones y aumentará los vinculados a monedas virtuales o alquiler de inmuebles

Archivo - Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria tiene previsto elevar el número de avisos que remite a los contribuyentes, en el marco de la Campaña de la Renta, sobre la venta en plataformas 'online', sobre monedas virtuales y sobre el alquiler de inmuebles, al tiempo que ha añadido otras 'advertencias' para alertar, en ciertos casos, del derecho que puede tener el ciudadano a aplicar deducciones autonómicas.

Este año se seguirá avanzando en el fomento del cumplimiento voluntario mediante una serie de avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia.

También, como novedad, se incluyen otras 'advertencias' para alertar, en ciertos casos, al contribuyente del derecho que podría tener a aplicar deducciones autonómicas que no está consignando en su declaración.

Por su parte, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha desglosado en la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta 2025, que arranca este miércoles, los avisos que se volverán a reiterar este año y que, en el caso de venta en plataformas 'online', monedas virtuales y alquiler de inmuebles, se elevará el número respecto al año pasado.

En concreto, se prevé enviar 437.000 avisos sobre venta en plataformas 'online'; 1.243.000 sobre monedas virtuales; 1.012.000 sobre rentas de otros países y 867.000 sobre alquiler de inmuebles.

PREVENCIÓN DE ERRORES

Como el año pasado, este esquema general de prevención de errores se despliega en tres fases. En la inicial se encuentran los habituales avisos incorporados en los documentos de datos fiscales.

Cabe recordar que la información que se ofrece procede de declaraciones informativas de terceros y del intercambio internacional entre administraciones tributarias.

Se trata de una información parcial y no exhaustiva ni concluyente, de manera que puede haber supuestos de contribuyentes que deban declarar esos ingresos y no reciban el mensaje por no contar la Agencia por el momento con la información para ello, y también puede haber contribuyentes que reciban el mensaje, pero no hayan experimentado una alteración patrimonial (el caso habitual es el de las plataformas de venta de bienes de segunda mano), ni hayan ejercido una actividad económica por la que tributar en IRPF.

En la segunda fase de la asistencia preventiva es donde se produce la novedad este año. Habitualmente, justo antes de presentar la declaración, el contribuyente recibe avisos que generalmente pretenden hacerle ver algún posible olvido u omisión y también, desde el año pasado, unas 'advertencias', mensajes para supuestos determinados en los que el contribuyente ha incorporado información aparentemente incongruente, lo cual podría conllevar una comprobación posterior, y que para esta campaña se extienden a más supuestos.

Pero, adicionalmente, en esta segunda fase se incorporan otras 'advertencias' para evitar que el contribuyente presente su declaración sin haber valorado un posible derecho a aplicar algunas deducciones autonómicas que, por la información de la que dispone la Agencia, podrían beneficiarle.

Estas advertencias se suman a los casos de deducciones autonómicas en los cuales la Agencia sí viene contando con información suficiente para ofrecerla en datos fiscales e, incluso, para descargarla automáticamente a Renta Web.

PRESENTAR DECLARACIÓN RECTIFICATIVA

La tercera fase preventiva llega tras la presentación de la declaración. A lo largo de la campaña se trasladan avisos por carta, en el acceso a los servicios de 'Renta Web' y en la 'app' a contribuyentes que han presentado su declaración modificando la información aportada por la Agencia Tributaria, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración rectificativa adaptándose a la información que consta en las bases de datos de la AEAT.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, preventivamente se le da la opción de corregirla, evitando así una eventual comprobación posterior de la Agencia, la generación de intereses y la imposición de eventuales sanciones.

En anteriores campañas, la Agencia Tributaria ha constatado que tras esta última fase, cerca de la mitad de los contribuyentes a los que se ha avisado han corregido su declaración.