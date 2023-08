Hacienda no decidirá un techo de gasto para 2024 hasta que se conforme un nuevo Gobierno

El PP, ahora con mayoría absoluta en el Senado, puede vetar el techo de gasto en la Cámara Alta, tal como hizo en 2018



El Ministerio de Hacienda y Función Pública no se plantea definir para 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, hasta que no se conforme un nuevo Gobierno.

Fuentes del Ministerio dirigido por María Jesús Montero han indicado que el actual Ejecutivo en funciones no tiene intención de momento de establecer un nuevo techo de gasto presupuestario para el año que viene, cuando se retomarán las reglas fiscales suspendidas por la pandemia. "Será una decisión del próximo Gobierno", aseveran desde el departamento a Europa Press.

Este límite o techo se trata de un paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y sirve, precisamente, como herramienta de gestión de los mismos, ya que es el tope con el que la Administración Pública tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Ese tope, que diseña el Gobierno y aprueba a través de Consejo de Ministros, queda recogido junto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores.

MISMA SITUACIÓN QUE EN 2016, PERO AL REVÉS

No es la primera vez que sucede una situación parecida. Y es que, el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy se vio en un escenario similar en la legislatura fallida de 2016 con la aprobación de un techo de gasto para 2017.

Entonces el PP aseguraba que no tenía la capacidad de aprobar un nuevo límite de gasto al ser un Gobierno en funciones, mientras que el PSOE, entonces en la oposición, aseguraba justamente lo contrario y daba por hecho que el Ejecutivo disponía de margen para intervenir.

Al escenario actual hay que sumar otra variable, que es la mayoría absoluta de los 'populares' en el Senado surgida de las elecciones del 23 de julio. El PP podría tumbar en la Cámara Alta los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y el techo de gasto marcados por el Gobierno, de manera que tendría que volver al punto de partida en el Consejo de Ministros, ya que en esta materia concreto la Cámara Alta sí tiene capacidad de veto y no de puede levantar volviendo al Congreso.

La última vez que esto ocurrió fue en 2018, cuando el PP rechazó en la Cámara Alta el techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez para el año de 2019.

EL PSOE QUISO CAMBIAR LA LEY PARA EVITAR ESTE VETO

Con este panorama, el PSOE ya intentó en 2018 introducir una reforma legal para sortear un veto del PP en el Senado, de modo que si sólo era la Cámara Alta la que rechazaba los objetivos presupuestarios del Gobierno, valía con que volviera al Congreso para poder aprobarse el techo de gasto con una mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra.

Se trataba de una enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que los socialistas querían introducir a una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

"Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a una nueva votación en el Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple", rezaba la enmienda del PSOE, que nunca se introdujo a la ley citada, que entró en vigor finalmente en noviembre de 2022.

Con el estallido de la pandemia y la suspensión de las reglas fiscales en Bruselas por este motivo, el techo de gasto ha alcanzado registros máximos históricos entre el 2021 y 2023, situándose muy cerca de los 200.000 millones de euros por cada ejercicio.