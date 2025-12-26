Hacienda refuerza la transparencia fiscal de comunidades y ayuntamientos y adapta las reglas de la UE

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha actualizado y ampliado las obligaciones que comunidades autónomas y corporaciones locales deben remitir en cuanto a su información económico-financiera, reforzando el principio de transparencia fiscal en línea con el nuevo marco de la Unión Europea.

De acuerdo con la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha incorporado a la legislación nueva información a suministrar por las comunidades autónomas y entidades locales sobre los planes presupuestarios a medio plazo relativa a la incidencia en déficit y deuda de los organismos y fondos que no formen parte de los presupuestos ordinarios.

Por otro lado, se debe añadir, en la medida de lo posible, información referida a pasivos contingentes relacionados con las catástrofes y el clima y la realización de una evaluación de la manera en que las políticas y medidas previstas a medio plazo, incluidas las reformas e inversiones, puedan afectar a la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas y a un crecimiento sostenible e integrador, desglosadas por partidas significativas de ingresos y gastos.

Igualmente, se incluirá información sobre la participación en el capital social de entidades privadas y públicas en el caso de sumas económicamente importantes según lo establecido por Eurostat.