Herrero (AIReF) asegura que la recaudación extra por subir el Impuesto sobre Sociedades al 15% es "teórica"

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha asegurado que la recaudación adicional de 10.000 millones de euros al año que se produciría si se estableciera el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades al beneficio contable, tal y como forma parte del acuerdo entre PSOE y Sumar para formar un nuevo Gobierno, es un cálculo "teórico", ya que las empresas podrían trasladar los ajustes de la base imponible a los resultados contables.

"Todas las dificultades que estamos viendo en cuanto a los ajustes que se realizan de la base imponible, de alguna forma, las empresas podrían trasladarlo a los resultados contables", ha advertido Herrero durante la presentación del informe sobre 'Líneas fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas 2024'.

El pasado lunes, la ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, afirmó que, como parte del acuerdo programático entre PSOE y Sumar, ambas formaciones políticas quieren que las grandes empresas paguen un Impuesto de Sociedades al 15% pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben "y no sobre los que dicen que perciben", con lo que estima que se lograría una recaudación extra de 10.000 millones de euros año.

Herrero ha apuntado al respecto que la diferencia entre resultados contables y base imponible no quiere decir que los ajustes que se perciban en la base imponible "no puedan devenir" en ajustes en el resultado contable o que, incluso, algún resultado contable no se reciba en el territorio de aplicación del impuesto.

Por ello, ha pedido "paciencia y esperar a ver" cómo se producirá esta regulación anunciada por la ministra en funciones de Trabajo como parte del acuerdo programático entre PSOE y Sumar.